【麥當勞】快閃$10加配麥樂雞4件/麥炸雞1件/脆香雞翼2件

麥當勞App除了現正提供麥麥心意賞優惠外，由1月5日起至1月8日加推新一輪快閃優惠，App用戶凡選購任何超值套餐或麥麥心意賞優惠，即可加$10歎麥樂雞4件、麥炸雞1件或脆香雞翼2件！

麥麥心意賞優惠包括$25雙層魚柳飽配中汽水（1月5日）、菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（1月6日）、四重芝士孖堡配中汽水（1月7日）及$20脆香雞翼(4件)配中汽水（1月8日），全部均享以上$10加配小食優惠！

買任何超值套餐或「麥麥心意賞」指定美食加$10配一款小食

可選麥樂雞4件、麥炸雞1件或脆香雞翼2件

日期：2026/01/05 - 2026/01/08

地點：指定麥當勞分店

