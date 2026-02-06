【麥當勞】100分加$388換香港麥當勞50週年版大富翁

為慶祝農曆新年，麥當勞首度推出「Monopoly大富翁 香港麥當勞50週年版」，2月10日上午11時起經麥當勞App進入指定網站，用100分加$388即可換購麥當勞50週年版大富翁+2張$20美食禮券！

Monopoly大富翁 香港麥當勞50週年版以滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、芝士漢堡市長、巨無霸警長及薯條脆卜卜作主角，棋盤上的傳統地段加入麥當勞的山頂、金鐘及尖沙咀等分店；六枚棋子則搖身一變成化身為麥當勞經典美食包括巨無霸、薯條、新地、開心樂園餐餐盒、飲品杯及McCafé杯，玩味十足。

此外，麥當勞App由2月9日起限時推出全新積分優惠，只需500分加$30即歎雙層芝士孖堡、500分加$32歎雙層魚柳飽或500分加$35歎黃金脆薯牛堡超值套餐。

500分加$30歎雙層芝士孖堡超值套餐

500分加$32歎雙層魚柳飽超值套餐

500分加$35歎黃金脆薯牛堡超值套餐

日期：2026/02/10起

地點：指定麥當勞分店

