麥當勞由即日起推出來自馬來西亞的辣辣麥炸雞，並以限時優惠價$39加盟10號麥炸雞餐！由12月12日起一連七日，麥當勞App推出全新升級版麥炸雞系列限時試食優惠：只需500分加$50即享3色麥炸雞分享桶（6件），讓大家一次過歎齊全新辣辣麥炸雞、原味及蜜糖BBQ麥炸雞三種口味！

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

八達通App付款$50 賞$10增值額

同時，即日起至12月31日，於麥當勞App內用八達通付款，惠顧滿$50賞$10增值額。增值額將於5日起獲發。推廣期內每位用戶可享獎賞最多 3次，總共可獲高達 $30 增值額。

$39辣辣麥炸雞(2件)套餐

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

$39蜜糖BBQ麥炸雞 (2件)套餐

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

$35原味麥炸雞(2件)套餐

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

辣辣麥炸雞四道菜套餐減$5

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

$88 麥炸雞分享桶二人餐

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

$108 麥炸雞分享桶二人餐

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

$18朱古力肉桂迷你脆條

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

$12.5美祿®麥芽新地

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

500分加$50即享3色麥炸雞分享桶(6件)(12月12日至18日)

【McDonald's】辣辣麥炸雞限時優惠價$39

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：指定麥當勞分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso