麥當勞由今日起再度聯乘謝霆鋒帶來「鋒味」系列第二彈，除了鋒味洋蔥吉列豬扒飽載譽歸來，更帶同鋒味胡椒蟹風味調味粉、鋒味鹹檸碧強勢加盟！

麥當勞App用戶更可享鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5、鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)優惠！App用戶亦可享全新登場的限時會員積分獎賞，包括以$19加1000分或以$37加500分歎鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐，及以180分換取鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$5優惠券。

以$19加1000分歎「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐」

【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5（15/10起）

以$37加500分歎「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐」

以180分換取「鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$5

鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5

鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$3

$17鋒味青花椒味雞翼(2件)

$38芝士安格斯套餐

日期：2025/10/15起

地點：指定麥當勞分店

