麥當勞App將於11月3日起推出菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3優惠，連同限時價$39蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐 (參考價$45.5起)繼續供應，讓大家以至抵價盡情歎至HOT的韓式美食！

【McDonald's】菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3（03/11-09/11）

另外，由11月1日起，新一輪McCafé咖啡套票優惠將於麥當勞App登場，$100起任選8杯指定咖啡，平均每杯咖啡低至$12.5！McCafé採用100%「雨林聯盟認證」House Blend咖啡豆Cocoa Tazza，更榮獲「咖啡界奧斯卡」金獎殊榮，品質備受國際認可。顧客只需於App內先支付$20購買咖啡套票，8張指定咖啡換購券會於數分鐘內存入App優惠券版面。其後顧客每次使用咖啡換購券時只需支付$10起便可自由選擇心水咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）以及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，換購券可於2025年12月31日或之前使用。

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3(11月3-9日)

蕃茄牛肉蛋扭扭粉/ 蕃茄牛肉扭扭粉早晨超值套餐減$3(11月3-9日)

以$15加1000分歎菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐(即日起至11月2日)

以$33加500分歎菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐(即日起至11月2日)

320分換領菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$10(11月3日起)

180分換領菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$5(11月3日起)

$39 蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐

$39 脆爆雞腿飽套餐

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽四道菜套餐減$5

$18 朱古力肉桂迷你脆條

$12.5 美祿麥芽新地

McCafé咖啡套票優惠 $100任選8杯指定咖啡

日期：2025/11/03 - 2025/11/09

地點：指定麥當勞分店

