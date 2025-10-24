香港麥當勞為慶祝50週年大日子，推出蕃茄牛肉蛋扭扭粉，連同一系列人氣蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨超值套餐於明日10月25日起登場，麥當勞App用戶更專享全新限時積分獎賞優惠：只需以$16加1000分或$33加500分即可歎首度推出的蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐！

蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨超值套餐包括全新蕃茄牛肉蛋扭扭粉及蕃茄牛肉扭扭粉，以及蕃茄濃湯板燒雞腿蛋扭扭粉、蕃茄濃湯豬柳蛋扭扭粉，三種不同肉質、不同滋味的早餐，再搭配脆薯餅及香濃醒神的McCafé咖啡，讓大家品嚐酸酸甜甜的豐富早餐！

以$16加1000分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」

【McDonald's】App用戶$16加1000分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」（25/10起）

以$33加500分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」

【McDonald's】App用戶$16加1000分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」（25/10起）

蕃茄牛肉蛋扭扭粉/ 蕃茄牛肉扭扭粉早晨超值套餐減$3（10月28日起）

【McDonald's】App用戶$16加1000分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」（25/10起）

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2025/10/25起

地點：指定麥當勞分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit