【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

麥當勞與My Melody & Kuromi由1月9日起帶來多款新春限定滋味美食，包括新年必食招財福堡系列、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯、扭扭薯條、草莓乳酸味特飲，以及以全新口味的迷你酥皮批，而全系列新春美食均會以印有My Melody & Kuromi的包裝盛載！

凡選購招財福堡超值套餐均可加$3選配扭扭薯條，或加$9.5升級至大大啖組合以享扭扭薯條(增量裝)及草莓乳酸味特飲。

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

麥當勞App會員優惠

麥當勞App會員1月9日至11日一連三天專享全新限時積分優惠，只需以$17加1000分即享黃金脆薯牛堡套餐或$16加1000分歎開運青花椒味雞翼(4件)套餐！

此外，麥當勞App多款優惠包括$47起黃金脆薯牛堡套餐、黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3、新年開運五道菜大大啖套餐減$5或盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8！App用戶使用以上指定套餐優惠券，更可獲贈隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」。今年利是封將於兩個期間派發，分別是1月9日起的「黃金滿屋版」，以及於1月23日起派發的「雙星報喜版」，每個開運如意封更附有一款指定的精美迷你揮春！

一套兩款「開運如意封附迷你揮春」分別於1月9日起及1月23日起登場

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

「黃金滿屋版」由1月9日開始隨指定套餐贈送

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

「雙星報喜版」由1月23日開始隨指定套餐贈送

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

以$17加1000分歎「黃金脆薯牛堡套餐」(1月9日至11日)

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

以$16加1000分歎「開運青花椒味雞翼(4件)套餐」(1月9日至11日)

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

$39招財牛堡套餐 (原價$44起)

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

$47起黃金脆薯牛堡套餐

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

$46.5開運青花椒味雞翼(4件)套餐

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

新年開運五道菜大大啖套餐減$5

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

$11.5歎迷你酥皮批

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

$19.5起歎小龍蝦湯

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

$96起福氣滿滿雞翼桶(16件)

【麥當勞】新春限定招財福堡、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯登場 套餐送Melody & Kuromi利是封

日期：2026/01/09起

地點：指定麥當勞分店

