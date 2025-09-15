【McDonald's】App會員搶先試食鋒味青花椒味雞翼（15/09-16/09）

麥當勞相隔七年後與謝霆鋒再度強勢聯乘，還原一系列「鋒味」美食，再加碼推出鋒味青花椒味雞翼！麥當勞App會員一連兩日（9月15及16日）專享限時搶先試食優惠。只需以$61加1000分或$76加500分，即可享由8件鋒味青花椒味雞翼及8件脆香雞翼組成的「脆香雞翼分享桶(16件)」，率先品嚐由霆鋒親自主理及於本港首度研發的全新鋒味青花椒味雞翼！

由9月17日起，「鋒味」The Signature Collection以及多款全新美食正式登場，包括鋒味安格斯煎蛋肉醬飽、鋒味青花椒味雞翼和鋒味曲奇奶茶新地等，加上鋒味橙汁雜飲及超人氣Shake Shake薯條會有港式燒味風味調味粉加盟。麥當勞App會員亦可享不同優惠，包括只需以$21加1000分或以$39加500分歎「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐」！

同日起，麥當勞App用戶更可享多款專屬優惠，包括選購鋒味全餐減$5、選購鋒味四道菜套餐減$3，以及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！

以$61加1000分換領「脆香雞翼分享桶(16件)」(只限9月15及16日)

以$76加500分換領「脆香雞翼分享桶(16件)」(只限9月15及16日)

以$88加100分換領「脆香雞翼分享桶(16件)」(只限9月15及16日)

以$21加1000分歎「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐」(9月17日起)

以$39加500分歎「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐」(9月17日起)

選購鋒味全餐減$5

選購鋒味四道菜套餐減$3

$12.5鋒味曲奇奶茶新地

日期：2025/09/15 - 2025/09/16

地點：指定麥當勞分店

