【McDonald's】MOKO新世紀廣場店 買超值套餐即可免費升級加大（即日起至30/09）

麥當勞重新進駐MOKO新世紀廣場，由即日起至9月30號，到新店用手機出示以下優惠券，仲有2大優惠：

購買任何超值套餐 (麥麥食超值套餐除外)，即可免費升級加大 (11:00後適用)

購買任何大杯裝熱咖啡即減$6（不適用於優惠飲品）

【McDonald's】MOKO新世紀廣場店 買超值套餐即可免費升級加大（即日起至30/09）

【McDonald's】MOKO新世紀廣場店 買超值套餐即可免費升級加大（即日起至30/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/09/30

地點：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓M19號舖

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit