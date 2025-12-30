東涌終於都有24小時麥當勞！麥當勞進駐翔東邨潮薈商場，由即日起至2026年1月26號，到新店用手機出示以下優惠券，仲有2大優惠：

購買任何食品滿 $ 30，免費獲贈中汽水乙杯。

購買任何超值套餐（巨無霸系列套餐及特價超值套餐除外），即可免費升級加大(11:00後適用)。

【McDonald's】東涌翔東邨店 購買食品滿$30送中汽水（即日起至26/01）

—

日期：即日起至2026/02/26

地點：東涌翔東邨翔東@潮薈地下 02 號舖

