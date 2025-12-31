《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
【McDonald's】元旦全日早餐 今年加入煙肉蛋McGriddles
每年1月1日必食的麥當勞全日早餐，2026年除了繼續有$37珍寶套餐，更加入全新煙肉蛋McGriddles，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應！
全新煙肉蛋McGriddles同樣使用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡，搭配香煎經典煙肉、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，入口鹹甜兼備！緊隨著新煙肉蛋McGriddles、豬柳McGriddles及豬柳蛋McGriddles，脆雞McGriddles亦會於1月2日起供應。
另外，由1月2日至1月15日，登入PayMe App即可搶$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。
全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡（配薯餅及飲品）套餐 $37起
珍寶套餐（配薯餅及飲品）$37
楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品） 套餐 $35
楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品） 套餐 $37起
$35楓糖班戟脆雞漢堡超值套餐
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2026/01/01起
地點：指定麥當勞分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
牛肋腩食譜｜燴鮮茄牛肋腩
燴定一鍋鮮茄牛肋腩，配上白飯、意粉或湯麵都好好食。大家有冇follow 埋文迪IG，裏面有好多食譜?，睇啱邊碟餸就㩒入，就有機會睇到食譜，我覺得幾方便?。 https://instagram.com/mandykitchen1121Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞腳食譜｜藥膳雞腳
藥膳雞腳湯有助行氣活血，暖身滋補，對於一啲成日見攰，手腳又容易冰冷嘅人，特別係女士，好啱飲架。充滿膠原蛋白嘅雞腳，盡情吸收晒當歸、紅棗、黨參、北芪呢啲滋補藥材嘅精華，夠晒真材實料又好味。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜冬日靚湯白果腐竹胡椒豬肚湯 滋陰補腎 健脾開胃 去濕消腫
天氣一凍夜晚黑就會想飲啲暖身嘅湯水，但又唔想太燥太補喎，胡椒豬肚湯就啱晒喇，飲完成個人都會舒服返啲㗎。今次同大家煲呢款白果腐竹胡椒豬肚湯，呢個湯味道層次豐富又夠香夠暖，好有屋企味道㗎！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 1 天前
尖沙咀美食｜東京超人氣居酒屋「中目黑」首家海外分店！驚喜推介楓糖忌廉芝士伴薄脆/燒慢煮牛肋肉/豚腩串燒3味/和牛三文治
作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」在香港這個鍾情日式料理的城市落腳，以創意小碟、美酒和充滿人情味的氣氛，最特別的是每逢星期一至三晚上，店內會舉行傳統「搗年糕」表演，客人可以親自上陣，感受一下日本過節氣氛，亦多了一個適合拍照打卡的時刻。特別推介多款美食如：楓糖忌廉芝士伴薄脆、燒慢煮牛肋肉、豚腩串燒3味、和牛三文治等，驚喜感超高！Yahoo Food ・ 1 天前
湯羹食譜｜蟹肉素翅羹
融合了海味鮮香與素翅口感的羹湯Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
日本雜貨品牌3coins 今年進軍香港，受不少港人歡迎。最近 3coins 推出的一款 「懶人廚具」更成功紅遍 Threads、IG 及各大煮食群組，更被稱為「神級好物」，只需在該微波爐多功能料理盒放入食材再入微波爐加熱，就能模擬煎、炒、煮、蒸等多種明火效果，輕鬆煮出不同菜式！Yahoo Food ・ 3 個月前
甜品食譜｜椰香芒果糯米飯
泰式甜品當中，芒果糯米飯深得我心，一諗起就流曬口水,最近見的芒果又大又甜又靚所以又想整下呢味凍熱佳宜的甜品Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
豬手食譜｜五香薯仔炆豬手
想有少少顏色但又唔想用老抽 , 自家製蟲草花粉 , 有天然色素同獨特香味 , 屬個人喜好 , 如不喜歡可刪除Cook1Cook煮一煮 ・ 38 分鐘前
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 13 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 21 小時前
美國推動俄烏和平協議期間，俄軍戰死人數創下記錄
BBC穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。 美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。 BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。 自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。 實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。 這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.BBC News 中文 ・ 16 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 16 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
與彩豐行「10億老闆」分手｜港姐陳庭欣由警察宿舍、啟晴邨住到九肚山月租10萬獨立屋｜開箱同屋苑租盤
娛樂圈又一段長情戀告終——2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）日前承認，與擁有約10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）已分手兩至三個月。二人拍拖約八年，早前Toby被拍到缺席男友生日並稱「結婚非人生Top 5」，隨即掀起情變猜測。閱讀更多：謝霆鋒淺水灣怡峰三房單位11萬租出 回報僅1.6厘低過滙豐定期｜同款單位叫價9,900萬 賣幾多粒「鋒味咖啡」先夠錢買？「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓據媒體報導，陳庭欣為家中獨生女，父親任職警察，在黃竹坑警察宿舍長大，父親退休後獲派公屋，一家三口居於九龍灣啟晴邨約300平方呎的單位，直至加入娛樂圈早期，陳庭欣仍居於上址。與楊振源交往後，陳庭欣最初住在男友名下的天璽單位；該天璽單位在2021年推出市場出租，當時月租約7.2萬元，直至上月換租客，租金水平仍與四年前相若。2021年，二人搬入沙田九肚山澐灃、一幢月租約10萬元的洋房，有指該洋房樓實用面積約3,000平方呎，採四房間隔，連特大車庫及逾400平方呎花園、逾630平方呎天台。陳庭欣經常於社交平台上載愛犬與鸚鵡的生活短片，使屋內環28Hse.com ・ 15 小時前