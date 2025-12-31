每年1月1日必食的麥當勞全日早餐，2026年除了繼續有$37珍寶套餐，更加入全新煙肉蛋McGriddles，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應！

全新煙肉蛋McGriddles同樣使用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡，搭配香煎經典煙肉、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，入口鹹甜兼備！緊隨著新煙肉蛋McGriddles、豬柳McGriddles及豬柳蛋McGriddles，脆雞McGriddles亦會於1月2日起供應。

廣告 廣告

另外，由1月2日至1月15日，登入PayMe App即可搶$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。

全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡（配薯餅及飲品）套餐 $37起

【McDonald's】元旦全日早餐 今年加入煙肉蛋McGriddles

珍寶套餐（配薯餅及飲品）$37

【McDonald's】元旦全日早餐 今年加入煙肉蛋McGriddles

楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品） 套餐 $35

【McDonald's】元旦全日早餐 今年加入煙肉蛋McGriddles

楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品） 套餐 $37起

【McDonald's】元旦全日早餐 今年加入煙肉蛋McGriddles

$35楓糖班戟脆雞漢堡超值套餐

【McDonald's】元旦全日早餐 今年加入煙肉蛋McGriddles

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/01/01起

地點：指定麥當勞分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso