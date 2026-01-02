【麥當勞】$10九件麥樂雞/兩個菠蘿批或香芋批、$20四件脆香雞翼配中汽水

麥當勞App由1月2日起一連7日將帶來麥麥心意賞美食優惠，更推出全年無休超值價$39辣辣麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，兩款套餐勁減超過$10！另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場。

麥當勞App「麥麥心意賞」優惠包括：

1月2日：$10九件麥樂雞（參考價：$29起）

1月3日：$10兩件菠蘿批（參考價：$22起）

1月4日：$10兩件香芋批（參考價：$22起）

1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起）

1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起）

1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起）

1月8日：$20脆香雞翼(4件)配中汽水（參考價：$45起）

日期：2026/01/02起

地點：指定麥當勞分店

