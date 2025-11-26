【McDonald's】$68加入2026親子會 即享超過$680禮遇

麥當勞親子會2026正式開始招募會員！入會費低至$68即可享超過$680禮遇，包括迎新禮物精美卡通陶瓷碗套裝 (一套兩件)、迎新餐有板燒雞腿飽和中汽水、生日禮遇送麥炸雞（原味/蜜糖BBQ）和中汽水、兒童節享免費新地、 母親節送麥芝蛋飽和中汽水、父親節免費享McCafé凍即磨黑咖啡，而且全年無限次免費美食優惠，用親子會優惠券點餐滿$30或以上即可獲贈指定免費美食，另有$48或 1600分基本會籍，入會即賺，會籍有效期到2026年12月31日，禮品數量有限，送完即止。

日期：即日起至額滿即止

地點：麥當勞APP

