MediaTek 天璣 8 系晶片壟斷次旗艦效能榜！安兔兔平均分逾 186 萬、港版「這機型」都有採用

日前測試平台 Antutu 公佈了 2025 年 10 月次旗艦手機性能排行榜，出乎意料榜單頭十位全數由 MediaTek 天璣 8 系晶片裝置所包辦，其中位於榜單前列天璣 8400 Ultra 晶片，近日更有港版新品手機所採用。

據 Antutu 公佈 2025 年 10 月 Android 次旗艦性能排行榜，首名配備天璣 8400 Max 晶片的 realme Neo7 SE 以平均 193.1 萬分成績排行榜首。

這次榜單首十位全數由 MediaTek 天璣 8 系列晶片產品「霸榜」，當中以 186.8 萬平均分位列榜四、天璣 8400 Ultra 平台 REDMI Turbo 4 手機。

同款晶片亦配備在近期在港推出的 Xiaomi 15T 手機，除一樣擁有不錯效能，其亦具 LEICA OIS 三鏡，標配 12+256 售 $3,299 效能價格比不錯。

Mobile Magazine 短評：除 Xiaomi 15T 天璣 8 系列晶片尚有其他港版機型，如榜單第六 Reno 14 Pro 的港版（售 $4,299），亦採用同款天璣 8450 晶片。

資料來源：安兔兔