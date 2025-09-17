MediaTek 確認 Dimensity 9500 發佈日期即將到來

Qualcomm 將於 9 月 23 日發佈 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，而在 Android 世界中，這款旗艦芯片組的主要競爭對手無疑是 MediaTek 即將推出的 Dimensity 9500。上個月有傳聞稱 Dimensity 9500 將於 9 月 22 日發佈，而今日 MediaTek 終於確認了這個日期。該芯片組將在中國的一個特別活動中揭曉。

因此，Dimensity 9500 將在其主要競爭對手之前一天發佈，這充分體現了高端 Android 智能手機 SoC 領域競爭的激烈程度。

Dimensity 9500 預計將繼續採用全大核心的 CPU 設計，並且與 Dimensity 9400 和 9400+ 相比，將在各方面有所改進。最近，vivo 即將推出的 X300 和 X300 Pro 使用 Dimensity 9500 的預告片中顯示其在 AnTuTu v11 中的得分超過 400 萬。該 SoC 也曾於 6 月在 Geekbench 上被發現。

產品 價格 Snapdragon 8 Elite Gen 5 待定 Dimensity 9500 待定

