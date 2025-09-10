入手美容儀送可愛熊貓、兔仔機套！medicube快閃店登陸朗豪坊 限定半價加購PDRN系列/預約保養Beauty Class

家中做Facial實在太方便！人氣極高的medicube推出的護膚品搭配家用美容儀，讓大家隨時隨地享受醫美級護膚效果，深受大家歡迎！由9月10日起，「medicube Queendom Popup」快閃店登陸旺角朗豪坊，環境以夢幻粉紅、金色設計，除了有多個打卡位外，還有許多限定專區，會展示出王牌醫美級AGE-R系列產品及其他熱賣護膚品。而且快閃店更有多個優惠、特色活動等著大家，想知道詳情，就接著看下去吧！

medicube快閃店一連11日在朗豪坊開幕，相信大家都對美容儀有很多疑問，以往在網上看到美容儀還是心思思，不知道適不適合自己。這次大家可以親身去體驗，有專業人士會在旁解答大家的問題，甚至大家還可以提前預約Beauty Class，選到最適合自己的美容儀！不過都要提提大家，快閃店不需預約，但有機會人流較多需要排隊入，大家記得預留充足時間去體驗啦！

medicube POPUP限定優惠！

萬眾期待已久，快閃店有什麼值得入手呢？相信各位並不陌生AGE-R Booster Pro六合一智慧多功能美容儀，這次入手美容儀套裝，免費送超可愛的熊貓頭機套或兔頭機套，還貼心送出玻尿酸胜肽雙層安瓶及PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶，讓大家入手即可搭配精華液一起使用，觀望許久的朋友們可以趁此機會入手！

而金喜善同款的AGE-R High Focus Shot緊緻提拉美容儀的限定套裝，則送PDRN導入凝膠、PDRN粉紅膠原濃縮精華、面膜碗及面膜刷，非常適合熟齡肌膚使用。此外，只要入手AGE-R 美容儀，就可以用半價加購熱賣的PDRN套裝，以及用$220即可入手新出的玻尿酸胜肽雙層安瓶和玻尿酸膠囊凝霜，超級多優惠只限快閃店入手，大家不妨趁空閒時間去逛逛吧！

AGE-R Booster Pro和PDRN系列

新出的玻尿酸胜肽雙層安瓶和玻尿酸膠囊凝霜

「medicube Queendom Popup」快閃店活動時間

地點：Langham Place L4 Atrium

日期：2025年9月10日 – 21日

營業時間：11:00 – 21:00

Beauty Class（下午 3:00 – 4:30）期間暫停營業

9月21日：最後一天，營業至晚上 8:00

