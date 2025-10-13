Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Medicube護膚品比官網平價入手！官網價32折入手人氣A醇精華／三重膠原潤膚水低至$72／爽膚棉平均$1.24/塊

近年韓國品牌Medicube美容儀人氣極高，最近更有韓國女團IVE成員張員瑛做代言人！Medicube除了有美容儀，還有不少好用護膚品，Yahoo購物專員發現iHerb有Medicube護膚產品上架，同時iHerb有限時全網78折優惠，折後價錢比官網入手更平，如最抵官網價32折入手人氣A醇精華、三重膠原潤膚水低至$72等，即睇Yahoo購物精選抵買推介！

iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2025年10月10日）

1. 10.10雙十購物節

付款前輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至10月16日凌晨1點

2. 限時優惠

在10月1日至31日期間，消費滿200美元（約港幣$1,556），可獲20美元獎勵積分

獎勵積分將在11月3日前發放，並於12月3日晚上11:59失效

iHerb平價入手Medicube產品

iHerb限時全單78折！Medicube官網價32折入手護膚品

iHerb最近上架了不少Medicube護膚品，本身價錢比官網價平，iHerb最近還有限時雙十購物節優惠，全網產品低至78折，買Medicube護膚品簡直是折上折優惠！當中折扣最抵買的，就是Medicube Deep Vita A視黃醇精華，官網定價為$400，現時折後最平低至$128，即是官網價32折，而產品最大賣點便是有齊A醇和膠原蛋白成分，有助改善細紋、毛孔等肌膚問題。Medicube三重膠原潤膚水同樣抵買，折後低至$72，一枝有齊4種膠原蛋白成分，為皮膚補水同時保持彈性。還有不少抵買Medicube產品，如EXOSOME CICA系列爽膚棉，特價$124買到100片裝，平均每塊爽膚棉只是$1.24，一於趁有優惠大量入手囤貨吧！

Medicube 三重膠原潤膚水

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$72｜ 原價：$92 ｜ 官網價：$200

SHOP NOW

Medicube 三重膠原潤膚水

Medicube PDRN 粉紅穀胱甘肽精華噴霧

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$98｜ 原價：$126 ｜ 官網價：$200

SHOP NOW

Medicube PDRN 粉紅穀胱甘肽精華噴霧

Medicube EXOSOME CICA 爽膚棉

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$124｜ 原價：$159 ｜ 官網價：$240

SHOP NOW

Medicube EXOSOME CICA 爽膚棉

Medicube ZERO收縮毛孔精華2.0

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$88｜ 原價：$113 ｜ 官網價：$240

SHOP NOW

Medicube ZERO收縮毛孔精華2.0

Medicube ZERO微針全效毛孔安瓶 7,500ppm

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$118｜ 原價：$170 ｜ 官網價：$350

SHOP NOW

Medicube ZERO微針全效毛孔安瓶 7,500ppm

Medicube Deep Vita A 視黃醇精華

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$128｜ 原價：$165 ｜ 官網價：$400

SHOP NOW

Medicube Deep Vita A 視黃醇精華

Medicube DEEP維C安瓶

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$163｜ 原價：$209 ｜ 官網價：$450

SHOP NOW

Medicube DEEP維C安瓶

Medicube Zero黑頭毛孔淨化卸妝油

輸入優惠碼【1010SALE25】即可享全單78折優惠

78折特價：$88｜ 原價：$113 ｜ 官網價：$165

SHOP NOW

Medicube Zero黑頭毛孔淨化卸妝油

