香港好去處｜MegaBox動漫文化祭《鬼滅之刃》打卡熱點！動漫造型大跳霹靂舞＋溜冰派對＋Pickleball

MegaBox今個夏天為動漫迷打造夢幻場景《MegaBox AnimeVibe Fest》，從打卡、街舞、catwalk到音樂會，更有意想不到的cosplay溜冰、Pickleball，一連串活動讓大家沉浸在動漫世界之中，無論是資深粉絲還是初入坑的新手，不妨趁週末走一趟MegaBox，捉緊夏天的尾巴，投入難得的動漫盛宴。
《鬼滅之刃》角色打卡專區
由即日起至9月5日，MegaBox CineArt戲院特設《鬼滅之刃 無限城篇》主題打卡專區，展出超過12組人氣角色立牌，包括炭治郎、胡蝶忍及冨岡義勇等，讓影迷在觀影前後都能與角色合照留念。展區設計精緻，吸引不少粉絲前來打卡，成為社交平台上的熱門話題。
動漫音樂祭+街舞×動漫造型
動漫文化祭不止於靜態展覽，更加入流行原素，主角一定是動漫音樂祭，動漫同人歌手、同人舞團、地下偶像、動漫DJ表演！亦加入潮爆的街舞，邀請一眾霹靂舞者（B-Boys）以動漫造型即場表演，cosplay舞者結合節奏感十足的舞步，展現動漫與街舞的完美融合。
Cosplay時裝騷+親子Catwalk
8月31日亦是文化祭的重頭戲，超過30位Cosplayer將雲集MegaBox，在商場中庭舉行Cosplay時裝騷，展示多個人氣角色造型。活動更設有親子版Catwalk，小朋友與家長可一同登場，展現對動漫的熱愛，場面溫馨又充滿活力。
Cosplay溜冰派對＋Pickleball體驗
當日下午，Mega Ice冰場將舉行「Cosplay溜冰派對」，已申請的Cosplayer將入場溜冰，名場面夠夢幻；入夜則有Pickleball體驗活動，已申請的動漫迷以角色造型參與，感受運動與動漫結合的樂趣。整個文化祭活動內容豐富，預計將吸引大量市民到場參與，感受本地動漫文化的創意與活力。
《鬼滅之刃 無限城篇》角色打卡位
日期：即日至9月5日
位置：CineArt MegaBox
MegaBox動漫音樂祭
日期：8月30日及31日（星期六及日）
時間：2pm-5:30pm
位置：MegaBox L9
MegaBox動漫Breaking Show
日期：8月30日（星期六）
時間：2pm 及 3pm
位置：MegaBox L5
MegaBox 動漫 Cosplay Fashion Show 及溜冰派對
日期：8月31日（星期日）
時間：2pm-3pm （Fashion Show）
位置：MegaBox L5
MegaBox 動漫 Cosplay 溜冰派對
日期：8月31日（星期日）
時間：4pm - 5pm （溜冰派對）
位置：Mega Ice L10
MegaBox Anime Pickleball Party
日期：8月31日（星期日）
時間：6:30pm-8:30pm
位置：Pick & Match, MegaBox L13
MegaBox AnimeVibe Fest
地址：九龍灣宏照道38號MegaBox（地圖按此）
網址：按這裡
