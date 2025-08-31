香港好去處｜MegaBox動漫文化祭《鬼滅之刃》打卡熱點！動漫造型大跳霹靂舞＋溜冰派對＋Pickleball

MegaBox今個夏天為動漫迷打造夢幻場景《MegaBox AnimeVibe Fest》，從打卡、街舞、catwalk到音樂會，更有意想不到的cosplay溜冰、Pickleball，一連串活動讓大家沉浸在動漫世界之中，無論是資深粉絲還是初入坑的新手，不妨趁週末走一趟MegaBox，捉緊夏天的尾巴，投入難得的動漫盛宴。

捉緊夏天的尾巴，到MegaBox參加《MegaBox AnimeVibe Fest》。（官方圖片）

《鬼滅之刃》角色打卡專區

由即日起至9月5日，MegaBox CineArt戲院特設《鬼滅之刃 無限城篇》主題打卡專區，展出超過12組人氣角色立牌，包括炭治郎、胡蝶忍及冨岡義勇等，讓影迷在觀影前後都能與角色合照留念。展區設計精緻，吸引不少粉絲前來打卡，成為社交平台上的熱門話題。

由即日起至9月5日，MegaBox CineArt戲院展出超過12組人氣角色立牌。（官方圖片）

動漫音樂祭+街舞×動漫造型

動漫文化祭不止於靜態展覽，更加入流行原素，主角一定是動漫音樂祭，動漫同人歌手、同人舞團、地下偶像、動漫DJ表演！亦加入潮爆的街舞，邀請一眾霹靂舞者（B-Boys）以動漫造型即場表演，cosplay舞者結合節奏感十足的舞步，展現動漫與街舞的完美融合。

動漫文化祭主角一定是動漫音樂祭，動漫同人歌手、同人舞團、地下偶像、動漫DJ表演。（官方圖片）

Cosplay時裝騷+親子Catwalk

8月31日亦是文化祭的重頭戲，超過30位Cosplayer將雲集MegaBox，在商場中庭舉行Cosplay時裝騷，展示多個人氣角色造型。活動更設有親子版Catwalk，小朋友與家長可一同登場，展現對動漫的熱愛，場面溫馨又充滿活力。

8月31日有超過30位Cosplayer將在商場中庭舉行Cosplay時裝騷。（官方圖片）

Cosplay溜冰派對＋Pickleball體驗

當日下午，Mega Ice冰場將舉行「Cosplay溜冰派對」，已申請的Cosplayer將入場溜冰，名場面夠夢幻；入夜則有Pickleball體驗活動，已申請的動漫迷以角色造型參與，感受運動與動漫結合的樂趣。整個文化祭活動內容豐富，預計將吸引大量市民到場參與，感受本地動漫文化的創意與活力。

Mega Ice冰場將舉行「Cosplay溜冰派對」，入夜則有動漫造型的Pickleball體驗。（官方圖片）

《鬼滅之刃 無限城篇》角色打卡位

日期：即日至9月5日

位置：CineArt MegaBox

MegaBox動漫音樂祭

日期：8月30日及31日（星期六及日）

時間：2pm-5:30pm

位置：MegaBox L9

MegaBox動漫Breaking Show

日期：8月30日（星期六）

時間：2pm 及 3pm

位置：MegaBox L5

MegaBox 動漫 Cosplay Fashion Show 及溜冰派對

日期：8月31日（星期日）

時間：2pm-3pm （Fashion Show）

位置：MegaBox L5

MegaBox 動漫 Cosplay 溜冰派對

日期：8月31日（星期日）

時間：4pm - 5pm （溜冰派對）

位置：Mega Ice L10

MegaBox Anime Pickleball Party

日期：8月31日（星期日）

時間：6:30pm-8:30pm

位置：Pick & Match, MegaBox L13

MegaBox AnimeVibe Fest

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox（地圖按此）

網址：按這裡

