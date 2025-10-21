楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
ME:I第4人停工JO1劈腿黑幕！ 選秀女神小三毀團紅白禁忌！
選秀黑馬女團的連環停工噩夢
哎喲，這ME:I簡直像在演生存遊戲續集！這支從《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》脫穎而出的11人女團，去年4月出道，年底就閃上NHK紅白歌會，風頭正旺，誰知一年半內就連續4位成員停工，現在只剩7人撐場面。😟
最新是20歲的SHIZUKU（飯田栞月），10月15日被LAPONE GIRLS宣布因「重大規定違反」暫停活動，開頭就說「發現在公司規則下的嚴重行為」，讓她得好好反省。
粉絲一看，瞬間從興奮變憂傷，X上刷屏：「這下ME:I還能撐多久？」
從健康休養到違規風暴的連鎖效應
ME:I的停工史像連續劇一樣一波未平一波又起。去年8月，TSUZUMI（海老原鼓）診斷適應障礙，休養整整一年，到今年8月31日才復出，期間團體只好10人硬扛。
3月，COCORO（加藤心）身體不適停工，到現在還沒消息；7月，RAN（石井蘭）精神疲憊當第3位，團體縮成8人繼續衝。😂
現在SHIZUKU這第4人，據Sponichi報導，違反案跟JO1人氣成員大平祥生有關，兩人同時宣布停工，粉絲猜測是感情糾紛或隱私洩漏，但事務所只說「猛省期必要」，沒細節。這種連環打擊，讓人忍不住想問：選秀壓力太大了嗎？
粉絲心聲：別解散，先讓女孩喘口氣
事件一爆，X和論壇像開了哀悼會！粉絲留言五花八門，有人喊：「拜託先照顧好其他成員，心疼剩下的7個！」還有人直球：「不要解散啊，ME:I是我們的青春！」🤩
當然也有現實派：「感覺ME:I快撐不下去了，全員休息到年底吧，等狀態好再回來。」根據Natalie報導，這波停工讓女團活動環境成焦點，
LAPONE GIRLS道歉說「管理不力，會加強教育」，但粉絲不買單：「從TSUZUMI到SHIZUKU，問題出在公司吧？」這種心痛混著擔憂，簡直像追劇追到爛尾。
紅白閃耀背後的隱形壓力山大
ME:I從選秀節目殺出，2023年12月到2024年1月播出，11位女孩從1000多人中勝出，團名代表「未來代表」，出道曲《MIRAI》一炮而紅。但背後呢？
出道後連環特番、演唱會、廣告，壓力像雪球越滾越大。Sponichi分析，這類選秀團常見心身不適，ME:I也不例外，從TSUZUMI的適應障礙到RAN的精神疲憊，都是警訊。
SHIZUKU這次違規，據Encount報導，可能跟大平祥生的感情線有關（兩人同屬Lapone），但事務所避談，只強調「猛省」。粉絲嘆：「紅白上台那麼開心，現在卻像散場了。」
業界警鐘：選秀女孩的生存戰術
這事件不只ME:I的痛，戳中整個偶像圈的軟肋。從《PRODUCE 101》系列看，女孩們從素人變星光，背後是無盡排練和輿論戰。
Oricon報導，類似停工在AKB48或NiziU也發生過，但ME:I這頻率高得異常，網友猜測公司管理跟不上。幸好，事務所承諾「會改善環境」，但粉絲等不起：「先讓她們休息，別硬撐！」這波風暴，或許是ME:I重生的轉機。
Japhub小編有話說
哇，ME:I這連環停工像過山車，女孩們加油！公司也別只說不練，給她們空間喘息吧。下次看她們回歸，記得多送溫暖，偶像也是人啊～
