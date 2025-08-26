居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
Melania Trump 宣佈為美國學生設立 $10,000 人工智能挑戰賽
美國第一夫人梅拉尼亞·特朗普於星期二揭曉了「總統人工智能挑戰賽」，這是一項政府支持的比賽，旨在邀請從幼稚園到 12 年級的學生利用人工智能解決社區問題。這項倡議在白宮的一段視頻信息中公布，旨在為美國年輕人準備一個由人工智能塑造的未來。梅拉尼亞·特朗普表示：「作為一位創造了以人工智能為基礎的有聲書並通過《削除法案》倡導網絡安全的人，我親眼見證了這項強大技術的潛力。現在，我將創新之火傳遞給你們。」這項比賽源於特朗普總統簽署的一項行政命令，旨在推進人工智能教育。
比賽要求學生組成團隊，與成人導師合作，使用人工智能工具開發應用程式、網站或其他解決社區挑戰的方案。報名於星期二開放，提交作品的截止日期為 12 月。白宮科學與技術辦公室主任邁克爾·克拉齊奧斯在福克斯新聞頻道上表示，目標是讓孩子們對人工智能感到自如。他提到可行的項目範圍是「無窮的」，強調這些年輕人將能夠接觸到並使用各種人工智能工具。梅拉尼亞·特朗普將這項挑戰視為歷史性的一步，表示：「正如美國曾經引領世界飛向藍天，現在我們準備再次領導，這一次是在人工智能的時代。」
白宮的指南建議小學生在成人監督下僅使用適合年齡的人工智能程序，以確保安全性。每個提交項目的團隊都將獲得「總統參與證書」。在比賽的每個階段，還將頒發額外獎項。州冠軍將獲得「總統成就證書」、雲端信用及在線資源的使用權。地區冠軍除了獲得上述獎項外，還有資格參加在華盛頓特區舉行的為期三天的活動，屆時將在白宮展示入選的項目。而全國冠軍則將獲得「總統獎證書」、雲端信用及 10,000 美元的獎金。小學獲獎者將把這筆錢用於學校或社區團體，而中學和高中的獲獎者則各獲得 10,000 美元。獲獎的教育工作者每位團隊成員也將獲得 10,000 美元。
有意參加的學生和教育工作者可以在這裡報名參加「總統人工智能挑戰賽」。這項倡議反映了特朗普政府更廣泛的人工智能戰略。今年早些時候，特朗普總統推出了「贏得競賽：美國人工智能行動計劃」，旨在放寬監管並促進創新。在七月的高峰會上，他承諾美國將「不惜一切代價」在全球人工智能領域領先。梅拉尼亞·特朗普與這項推進密切相關。她推廣了《削除法案》，該法案針對人工智能生成的性剝削和深度偽造，並在總統於 5 月簽署該法案時站在他身邊。十月，她發布了她的回憶錄《梅拉尼亞》，這本書的有聲版完全由人工智能創作，以模仿她的聲音。她在接受《紐約郵報》採訪時強調了這一技術的長期影響，表示：「在短短幾年內，人工智能將成為推動我們經濟各個行業的引擎。它將為我們的事業、家庭和社區帶來巨大的價值。」這項「總統人工智能挑戰賽」將於這個秋季啟動，並提供培訓機會，隨後將在春季舉行州和地區比賽，最終全國冠軍將在六月揭曉。
