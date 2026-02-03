MelGeek最新電競滑鼠「Horus」登場！兼具8,000Hz高回報率與49g輕量化

MelGeek推出了輕量電競滑鼠「Horus」。

實現了約49g輕量化的同時，也具備8,000Hz的高回報率。

以世界首款透明鍵盤「MOJO」聞名的「MelGeek」，推出了新款電競滑鼠「Horus」！

本產品在有線・無線兩種模式下皆支援8000Hz回報率，在具備如此高性能的同時，還實現了僅重49g的輕量化設計。

基於人體工學、適合任何玩家的造型

透過 3年以上的改良與超過150次的人體工學測試 結果，完成了無多餘的設計。

流線型的平滑造型能貼合整個手掌，實現舒適的遊戲體驗。

經精密計算的適度凹面按鍵，能包覆手指並穩定操作。

金字塔型發光接收器

透過會隨操作反應而發光的接收器，能即時視覺化確認自己的操作。

此外，從羅浮宮金字塔獲取靈感的設計，使單純的裝置昇華為室內裝飾，毫無疑問能讓桌面更加華麗。

另外，這個接收器具備・・・

指示燈可透過HIVE軟體自訂・切換

也對應DPI、回報率、電池電量、自訂照明模式

・・・等功能，可依照玩家的喜好進行自訂。

「Horus」的特色不僅是設計！充滿了為發揮高操作性所需的性能

8,000Hz的超高回報率

在無線・有線兩種模式下實現了8000Hz的超高回報率。

藉由這高回報率，能實現流暢且精細的操作，將使FPS遊戲的瞄準或後座力控制等變得更為容易。

超低延遲

搭載採用先進技術開發的最新晶片組Nordic NRF54L晶片組，實現了最高4Mbps的無線速度與前代產品兩倍的資料頻寬。

點擊反應更快速，操作更流暢，延遲被抑制在最小限度。

搭載高精度感測器與專用DPI切換鍵

搭載旗艦級感測器PixArt PAW3950，能實現準確的追蹤精度。

此外，結合滑鼠底部的專用DPI切換鍵，能從玩家信賴的穩定 400DPI到適合日常使用的高靈敏度控制 進行無縫切換。

無需每次調整軟體選單即可切換，因此能無壓力應對任何場景。

抗干擾性能

透過MelGeek自主研發的NullSync無線技術，實現了強力的抗干擾性能。

即使在容易產生訊號干擾的環境下，也能實現精確且高回應性的追蹤。

本產品以高水準兼具設計性與性能，價格為119美元。

用能應對各種場景的「Horus」，來領先競爭對手吧！

產品詳細資訊請查看MelGeek產品頁面！

產品概要 Horus 119美元 Horus 滑鼠本體×1

PTFE滑鼠腳墊×3

底部防塵貼紙×1

金字塔型接收器×1

防滑握把貼×1

USB-C 充電及資料傳輸線×1 49±2g 有線、無線 50-30,000 8,000Hz 黑色、白色