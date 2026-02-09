Mentee Robotics 發佈最新 Mentee Bot V3.1 更新影片 展示觸覺能力

Mentee Robotics 最近發佈了其最新更新的預告片，展示了 Mentee Bot V3.1 的觸覺能力。這家機器人公司致力於開發專為可靠的大規模應用而設計的人形機器人，特別是在現實世界的工業環境中運行。與許多通用的人形平台不同，Mentee Bot 專注於在倉庫、製造設施和物流中心等挑戰性環境中提供穩定的性能、可擴展性和持續運行。

Mentee Bot V3.1 的基礎在於 Mentee 的深度垂直整合。根據公司的視頻描述，其機器人由內部開發的硬件、嵌入式軟件和人工智能驅動，以縮小模擬與現實之間的差距，並實現持續的全天候運行。這意味著在模擬中訓練的行為可以輕鬆轉移到實體機器人，幾乎不需微調。Mentee 表示，這支持快速部署和具成本效益的大規模生產。

根據 Mentee 的說法，其專有技術包括定制致動器，能在緊湊設計中提供卓越的扭矩密度，以滿足工業工作負載所需的力量和精確度。Mentee Bot V3.1 的技術規格適合重型工業使用。這款機器人高 175 cm，重 70 kg，行走速度可達 1.5 m/s，能承載高達 25 kg 的有效載荷。這款人形機器人還擁有 40 個自由度，便於多樣化的運動和操作。

該機器人的實用強力手部結構集成了基於電機的觸覺感應，簡化了整體系統，同時保持可靠的抓握和操作能力。精確的電機驅動器確保關節行為透明、穩定且高可預測性。這些功能在 Mentee 的新視頻中得以展示，觀眾可以透過視頻進一步了解機器人的性能。

此外，這款機器人的熱插拔電池架構允許在運行過程中無縫更換電源，實現多班次的 24/7 運行時間。根據 Mentee 的描述，該平台靈活適應物流、製造和其他工業領域的各種任務。公司聲稱，V3.1 推進了其個性化、可指導的人工智能驅動機器人的願景，該機器人直接從人類指導中學習，而不是依賴遠程遙控操作。

Mentee Bot V3.1 配備先進的頭戴式傳感器來增強環境意識。其 360 度的視覺系統配備後置攝像頭和魚眼側攝像頭，實現全方位環境覆蓋。這種先進的機載感知結合增強學習，使機器人能夠通過自然的人類指導掌握特定的工作流程，例如協調的拾取、運輸和在不同貨架高度放置箱子。

