Mercari怪商品風波的驚人祕密：胎兒照交易背後的詐欺玄機？

網購平台的詭異商品

你有沒有想過，連胎兒超聲波照片都能在網路上賣？日本最大二手交易平台Mercari竟然出現這種怪事！根據《SoraNews24》2025年8月27日報導

X用戶@Awakend_Citizen貼出Mercari上販售胎兒超聲波照的截圖，標價從999日圓到6000日圓，還能客製化名字和日期！

這貼文瞬間爆紅，85,000個讚、12,000次轉發，網友直呼：「這是用來幹嘛？假懷孕騙錢嗎？」😱 這波爭議讓Mercari火速宣布禁令，背後到底有什麼故事？

Mercari的果斷禁令

Mercari可沒坐視不管！《產經新聞》2025年8月25日報導，平台宣布從9月1日起全面禁止販售胎兒超聲波照片，列為「不適當物品」，一經發現就刪除，已上架的也要求下架。

《News On Japan》2025年8月29日提到，8月28日搜尋「胎児 エコー写真」，已無活躍清單，但仍有5筆標示「售罄」，顯示這市場有多熱！

Mercari官方僅說「違反市場基本原則」，但沒細說原因。@mercari_jp在X上澄清：「我們會用AI監測，確保平台乾淨！」😄 這反應速度快得讓人拍手！

假懷孕詐欺的黑暗猜測

為什麼有人會買賣胎兒超聲波照？《Unseen Japan》2025年8月27日揭露，網友懷疑這些照片被用於「假懷孕詐欺」，像是假裝懷孕騙男人付墮胎費！

2ch創辦人西村博之（ひろゆき）在X上說：「聽說有人用這些照片騙『我懷孕了，給我錢！』，真的假的？」

@tkzwgrs在X上爆料，有些清單甚至提供客製化，連名字和日期都能改，簡直是詐欺神器！雖然沒具體案例證實，

但《Nikkei》2025年8月26日引述律師松熊表示，若用假照片騙錢，可能觸犯日本刑法詐欺罪，最高判7年！😓 這黑暗用途讓人毛骨悚然！

Mercari的怪奇商品史

這不是Mercari第一次禁怪東西！《Japan Today》2021年9月7日報導，Mercari曾禁售高價氧氣罐和血氧計，2024年禁售政府儲備米，這些都因哄抬價格引爭議。《

SoraNews24》2025年8月27日提到，Mercari過去賣過詛咒道具、過期Zima飲料，甚至舊年份的空氣袋！

@japan_flea_fan吐槽：「Mercari什麼都能賣，現在連胎兒照片都有！」😅 平台雖靠AI監測，但怪商品層出不窮，讓人好奇還有什麼會冒出來！

網友與全球的熱烈反應

這事件在網路上炸開鍋！X上@Kawaii_mama留言：「我剛生完，誰會賣這種紀念照片？太離譜了！」@Tokyo_gossip則說：「這世界真可怕，詐欺無所不在！」

網友議論這是否與「パパ活」（papa-katsu）有關，擔心照片被用來騙錢或逼婚。《Oddity Central》2025年8月30日指出，全球也有類似案例，

美國Craigslist曾發現假驗孕棒交易，顯示這問題不只日本有！@global_scam_alert在X上呼籲：「網購平台得嚴管，不然詐欺越來越猖狂！」這話題讓Mercari瞬間成焦點！

Japhub小編有話說

Mercari這波胎兒超聲波照禁令，真是讓人既震驚又無奈！😉 假懷孕詐欺的黑暗猜測，聽起來像懸疑片劇情。

小編覺得，網購方便但得小心陷阱，Mercari這次果斷出手值得讚！你有沒有在網購平台看過什麼怪商品？快留言跟小編分享你的奇聞吧～