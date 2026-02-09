Mercedes-AMG 宣佈推出高性能電動 SUV 及雙門版型，目標 2027 年發佈

Mercedes-AMG 最近對其電動未來加碼，公佈了高性能電動 SUV 系列的新細節，包括一款戲劇性的轎跑風格變體。上週在接受 Autocar 訪問時，這個性能品牌強調其相信極高動力的電動 SUV 仍然擁有強大的全球市場。隨著 SUV 在全球的銷售中持續主導，AMG 正在準備其最雄心勃勃的電動車計劃，目標是在 2027 年推出。

AMG 將電動 SUV 定位為極高動力的產品，這類車型已經佔據了該公司全球銷售量的一半以上，AMG 亦看不到放慢這股勢頭的理由。相反，該品牌計劃加深對這一細分市場的探索，推出從根本上設計為性能導向的全電動車型。根據 Autocar 的報導，未來的 AMG 電動 SUV 預計將提供四位數的動力輸出，使其成為有史以來最強大的公路 SUV 之一。

AMG 已經在測試一款專屬電動 SUV，顯示開發工作已經在進行中。這款車將不會是輕微修改的 Mercedes 電動車，而是基於專門為高性能電動車輛設計的 AMG.EA 平台建造。這一平台旨在支持高輸出、快速充電及可重複的性能，這些都是 AMG 客戶的關鍵期望。

除了標準 SUV，這家奢華汽車公司還將推出一款轎跑風格的版本，作為其電動車陣容中的第三款模型。AMG 首席執行官 Michael Schiebe 確認了這一計劃，表示品牌將在 SUV 上加大投入。這一決策反映了客戶需求，並與 AMG 在汽油車陣容中的現有策略相呼應，因為 GLE 63 S 同樣提供標準 SUV 和轎跑形式。

電動 SUV 轎跑預計將在 2027 年下半年揭幕，將與一款大小與 Porsche Cayenne 相當的電動 SUV 同時推出，後者將較早發佈，還有 GT XX 概念的生產版本。這些車輛將組成 AMG 首個專屬電動車系列的核心，旨在滿足希望獲得電動性能而不犧牲尺寸或存在感的買家需求。

所有這些即將推出的 AMG 電動車都將基於相同的 AMG.EA 平台。電動 SUV 和其轎跑兄弟將與 GT XX 概念的生產版本共享技術，該版本預計將於今年晚些時候首發，作為目前 GT 4-Door Coupe 的替代品，也是 AMG 的第一款全電動車。動力將來自三電動機配置，其中一個電動機驅動前軸，另外兩個電動機安裝在後軸。該系統將使用具有直接冷卻功能的圓柱形電池單元和 800 伏特的電氣架構，旨在實現快速充電及持續的高性能。

在 GT XX 原型車中，這一配置的輸出可達 1,341 馬力。雖然 SUV 版本的動力可能無法完全匹配這一數字，但 AMG 明顯瞄準的輸出水平遠超過典型的電動 SUV。

隨著 AMG 進入關鍵的電動車階段，電動 SUV 轎跑的公佈正值 Mercedes-AMG 領導層過渡之際。自 2023 年 3 月以來一直領導該品牌的 Michael Schiebe 將接任梅賽德斯-奔馳高端車輛集團的負責人，該部門負責高端車型，包括 Mercedes-Maybach 和 G-Class。Schiebe 將於 7 月 1 日由 Stefan Weckbach 接替。儘管人事變動，AMG 的方向似乎已經穩定。隨著電動車顯示出不會消失的跡象，以及 SUV 繼續主導全球需求，Mercedes-AMG 正在為引領高性能電動 SUV 市場做好準備。

