Merry Balloon Hong Kong｜香港首個卡通輕氣球巡遊 近20個人氣IP角色匯聚香港 競猜遊戲贏免費門票｜Yahoo活動街

今個冬天，全城最矚目的節慶盛事——香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」即將隆重登場！活動將於2025年11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨聖誕與新年假期，為全城帶來前所未有的歡樂氣氛。活動以創新互動科技貫穿，結合燈影藝術與角色魅力，為市民及旅客打造沉浸式節慶體驗，成為冬日必到的打卡熱點！

活動設有三項核心主題，包括：

「Merry Balloon Parade」——香港首個大型IP角色氣球巡遊

「Merry Balloon Park」——巨型夢幻充氣樂園

「Merry-Go-Around Town」——AR氣球遊香港及全城集印活動

近20個人氣IP角色加盟 打造夢幻冬日嘉年華

作為香港首個結合大型氣球巡遊與跨IP慶典的活動，「Merry Balloon Hong Kong」雲集近20個本地及國際人氣角色，將分別以氣球、造景或AR形式亮相，為維港天空添上夢幻色彩。活動更結合AR技術與藝術創作，讓市民可透過手機鏡頭探索城市不同角落的虛擬角色氣球，將節慶氣氛延伸至全港！

香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」

「Merry Balloon Parade」12月28日隆重登場 維港化身夢幻舞台

焦點活動「Merry Balloon Parade」將於2025年12月28日（日）在西九文化區藝術公園隆重舉行，免費向公眾開放。屆時巡遊隊伍將由香港故宮文化博物館出發，途經M+博物館沿海濱而行，近20個風靡全球及本地的IP角色巨型氣球將在維港上空展開壯觀巡遊。觀眾可於岸邊近距離欣賞角色氣球隨風飄揚的壯麗畫面，體驗國際級節慶盛典的熱鬧氛圍！

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

「競猜IP角色」贏取免費門票 搶先感受節慶魅力

大會預計活動將吸引過萬人到場欣賞巡遊，並特別送出200張免費觀賞門票。市民可前往官方 Instagram 帳號 @merryballoonhk，參加「競猜參與IP角色」活動，首100位成功猜中的參加者，將可獲贈12月28日氣球巡遊免費門票兩張，率先於最佳觀賞區體驗視覺盛宴！

Merry Balloon Hong Kong 香港冬日IP角色慶典

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：西九文化區及指定地點

主要活動：Merry Balloon Parade（大型氣球巡遊）、Merry Balloon Park（夢幻充氣樂園）、Merry-Go-Around Town（AR氣球集印遊）

Instagram：@merryballoonhk

