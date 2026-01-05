⁠ Merry Balloon Parade ｜免費派過萬張「觀賞區」門票！1.7 Klook開搶 每個帳戶限取兩張｜Yahoo活動街

萬眾期待的「Merry Balloon Hong Kong」壓軸活動「Merry Balloon Parade」—— 香港首個大型IP角色輕氣球巡遊，將於2026年1月11日（日）於西九文化區舉行。屆時，近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球將會在維港天空中翱翔，沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+，讓市民和遊客免費欣賞，為「Merry Balloon Hong Kong」畫上完美句號！ 主辦單位MakeItLoud更將於2026年1月7日（三）透過Klook免費派發過萬張「觀賞區」門票，持票人士可近距離欣賞巡遊，誠邀市民與旅客一起走進夢幻氣球世界，探索城市的創意魅力！

廣告 廣告

香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」聖誕登場

「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊綵排 八個巨型輕氣球率先登場｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」

香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」7個IP巨型輕氣球率先高相｜Yahoo活動街

Merry Balloon Hong Kong｜香港首個卡通輕氣球巡遊 近20個人氣IP角色匯聚香港 競猜遊戲贏免費門票｜Yahoo活動街

香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」聖誕登場！近20個人氣IP角色齊聚維港天空｜Yahoo活動街

即搶「Merry Balloon Parade」「觀賞區」門票

近距離欣賞輕氣球巡遊兼飽覽維港景色

「Merry Balloon Parade」將於2026年1月11日（日）上午11時30分至下午4時正舉行。巡遊隊伍將於西九文化區沿海濱遊走，先從香港故宮文化博物館走至M+，再原路折返。整個巡遊活動分為上午場和下午場，路線設有4個觀賞區，讓市民及遊客近距離欣賞巡遊表演，其中「Zone B」及「Zone C」能同時飽覽維港美景，是觀賞巡遊的極佳位置！觀賞區只限持票人士進場，大會將於2026年1月7日 (三) 中午12時正透過Klook免費派發過萬張「觀賞區」門票，每個Klook帳戶限取兩張門票。

「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊綵排 7個IP巨型輕氣球率先登場｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」

「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊綵排 八個巨型輕氣球率先登場｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」

「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊綵排 八個巨型輕氣球率先登場｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期： 2026年1月11日（日）

時間：上午11時30分至下午4時

地點：沿海濱由香港故宮文化博物館巡遊至M+（環回一次）

上午場

活動時間：上午11時30分至下午1時（由香港故宮文化博物館巡遊至M+）

入場時間：上午9時30分至上午11時

下午場

活動時間：下午2時至下午4時（由M+巡遊至香港故宮文化博物館)

入場時間：下午1時至下午1時 30分

免費「觀賞區」門票派發詳情

派發日期：2026年1月7日（三）

派發時間：中午12時正

派發平台：Klook - https://s.klook.com/merryballoonparade（活動頁面即將推出）

4個「觀賞區」

Zone A – 位於M+ 旁邊的高草坪區，部分位置距離比較遠

Zone B – 位於藝術公園海濱東草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置

Zone C – 位於藝術公園海濱西草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置

Zone D – 上午場是起步區 ，位於故宮博物館旁邊的苗圃公園，可以第一時間欣賞巡遊

下午場是終點，最後機會與汽球見面，可以歡送巡遊隊伍

Merry Balloon Parade 4個「觀賞區」

*大會將因應活動當日實際情況實施人流管制，請預留充足時間前往現場。持入場門票人士應提前最少30分鐘到達「觀賞區」，並於上述指定「入場時間」內完成驗票及輪候入場。遲到者或被安排於適當時候方可進場。

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）