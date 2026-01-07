「Merry Balloon Parade」過萬張觀賞區門票免費開搶！香港首個大型IP角色輕氣球巡遊1月11日壓軸登場

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「Merry Balloon Parade」過萬張觀賞區門票免費派發！香港首個大型IP角色輕氣球巡遊1月11日壓軸登場

踏入2026年，香港迎來首個極具話題性的盛事！由MakeItLoud主辦的「Merry Balloon Hong Kong」壓軸活動「Merry Balloon Parade」將於1月11日在西九文化區震撼上演。這是香港首個以大型IP角色為主題的輕氣球巡遊，屆時近20個風靡全球及本地的巨型IP角色將化身輕氣球，在維港上空「漫步」。更值得一提的是，是次巡遊的「觀賞區」門票將會是透過Klook免費派發，想近距離捕捉可愛角色兼打卡的朋友，絕對要留意搶票時間！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

「Merry Balloon Parade」是香港首個以大型IP角色為主題的輕氣球巡遊，屆時近20個風靡全球及本地的巨型IP角色將在維港上空「漫步」。（官方圖片）

終極壓軸！巨型輕氣球維港巡遊

「Merry Balloon Parade」作為整個活動的終極壓軸，選址於景觀開揚的西九文化區舉行。巡遊將於2026年1月11日上午11時30分正式開始，路線由香港故宮文化博物館出發，沿著海濱長廊一直遊走至M+，並會原路折返。活動分為「上午場」及「下午場」兩部分，確保市民有充足機會欣賞到這些巨型輕氣球在維港背景下翱翔的壯觀場面。主辦單位MakeItLoud期望透過這場色彩繽紛的巡遊，為市民及遊客帶來歡樂，同時為「Merry Balloon Hong Kong」畫上完美句號。

「Merry Balloon Parade」作為整個活動的終極壓軸，選址於景觀開揚的西九文化區舉行。（官方圖片）

4個觀賞區 4個不同欣賞角度

為了讓觀眾有更佳的觀賞體驗，大會特別沿海濱規劃了4個觀賞區，各有賣點：

Zone A（M+旁邊高草坪）： 雖然部分位置距離巡遊隊伍較遠，但由於地勢較高，視線相對開揚，適合想俯瞰整個巡遊氣氛的觀眾。

Zone B及Zone C（海濱東及西草坪）： 它們位於藝術公園的海濱位置，不僅可以最近距離欣賞巡遊隊伍，更能同時飽覽無敵維港海景，是全場最佳的打卡位。

Zone D（故宮博物館旁苗圃公園）： 上午場這裡是起步點，可以第一時間目睹輕氣球升空；下午場則是巡遊終點，是歡送隊伍、把握最後機會與角色合照的好地方。

Zone B及Zone C位於藝術公園的海濱位置，不僅可以最近距離欣賞巡遊隊伍，更能同時飽覽無敵維港海景，是全場最佳的打卡位。（官方圖片）

Zone D是上午場的起步點，可以第一時間目睹輕氣球升空；下午場則是巡遊終點，是歡送隊伍、把握最後機會與角色合照的好地方。（官方圖片）

「觀賞區」門票免費搶票攻略

想進入上述觀賞區近距離看騷，就必須留意以下免費門票派發的重點：大會將於2026年1月7日中午12時正，準時在Klook開放領取過萬張「觀賞區」門票。由於每個Klook帳戶限取兩張門票，建議大家預先登入帳戶，且搶票時需選擇場次及心水區域。另外，持票人士亦要留意，上午場入場時間為早上9時30分至11時，下午場則為下午1時至1時30分，記得準時到達以便佔據最有利位置！

大會將於2026年1月7日中午12時正，準時在Klook開放領取過萬張「觀賞區」門票。（官方圖片）

「Merry Balloon Parade」香港首個大型 IP 角色輕氣球巡遊

日期：2026年1月11日

時間：上午11時30分至下午4時

地點：沿海濱由香港故宮文化博物館巡遊至 M+（環回一次）

搶票網址：按此

經Klook搶票

更多相關文章：

農曆新年親子好去處｜人均$225玩8度海逸酒店親子蘿蔔糕工作坊！嘆下午茶＋DIY蘿蔔糕＋紀念證書

農曆新年維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團早鳥優惠每位$988起！包豐富晚餐＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎

AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券

香港好去處｜Chiikawa Baby香港期間限定店登陸旺角！近2,000呎可愛BB世界／打卡位＋新品同步登場

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場

深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點

超特急！回鄉證過期申請臨時通行證方法與收費懶人包

回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項

回鄉證續期｜深圳都可以補領/續期回鄉證？換證時間比香港短 即睇申辦流程/地點/收費/注意事項

回鄉證報失教學｜北上消費遺失回鄉證 報失流程/申請臨通/福田、羅湖辦理中心地址及時間