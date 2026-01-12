Meta呼籲澳洲調整未成年社群禁令 已封鎖逾54萬用戶

（法新社雪梨11日電） 科技巨擘Meta今天呼籲澳洲重新考慮其全球首創的16歲以下社群媒體禁令，同時表示已根據新法規封鎖超過54.4萬個帳號。

澳洲政府這項新規去年12月10日生效後，已要求包括Meta、TikTok與YouTube在內的大型社群平台阻止未成年用戶註冊。如果平台未能依規採取「合理措施」，將面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.5億元）罰款。

億萬富翁祖克柏（Mark Zuckerberg）旗下的Meta公司表示將致力遵守相關法律。截至12月11日當週，Meta已從Instagram、Facebook和Threads，分別移除33.1萬個、17.3萬與4萬個未成年帳戶。

Meta在一份聲明中表示：「儘管如此，我們仍呼籲澳洲政府與業界進行建設性對話，尋求更佳解決方案。例如激勵產業提高網路安全、保護隱私、設定不同年齡層用戶的體驗標準，而不只是一律禁止。」

Meta也呼籲應用程式商店必須先驗證用戶年齡，並在16歲以下用戶下載應用程式前，先獲得家長許可。

Meta表示，這是避免青少年為規避禁令而不斷更換應用程式的唯一方法。

Meta指出，家長和專家擔心澳洲政府的這項禁令會將年輕人與網路社群隔離，迫使他們轉向監管較少的應用程式與網路的陰暗角落。

Meta認為這項立法的初步成果，「代表它並未實現其提高澳洲年輕人安全和福祉的目標」。

Meta公司對缺乏線上年齡鑑定的產業標準表示憂慮，並表示遵守澳洲法律將是一個「多層次過程」。

這家總部位於加州的公司表示，自禁令實施以來，它已協助創設非營利組織OpenAge Initiative。此組織推出名為AgeKeys的年齡驗證工具，供各參與平台使用。