Meta在WhatsApp內建自家AI 歐盟展開反壟斷調查

（法新社布魯塞爾4日電） 歐洲聯盟今天表示，已對Meta展開反壟斷調查，以釐清其在旗下通訊應用程式WhatsApp推出人工智慧（AI）功能的方式是否違反歐盟的競爭規則。

在宣布啟動調查時，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，其擔心Meta新發布的一項政策「可能阻止第三方AI供應商透過WhatsApp提供服務」。

這項行動是歐盟在面對美國總統川普政府的強烈反彈下，最新一次試圖約束美國科技巨頭的措施。

這次調查將依據傳統的反壟斷法律進行，而不是歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）。川普曾批評歐盟「數位市場法」不公平地針對美國企業，並揚言報復。

負責反壟斷事務的歐盟執委黎貝拉（Teresa Ribera）表示，歐盟必須「採取行動，防止在數位領域居於主導地位的企業濫用權力，擠壓創新的競爭對手」。

黎貝拉在聲明中說：「這也是我們調查Meta新政策是否可能違反競爭規則的原因，並判斷是否需要迅速採取行動，以防止對AI領域的競爭造成任何可能無法挽回的損害。」

歐盟指出，Meta在10月宣布的一項新政策，將削弱AI供應商透過WhatsApp商用版工具與客戶聯繫的能力。

歐盟執委會聲明指出：「在新政策下，競爭的AI供應商可能會被阻擋，無法透過WhatsApp觸及其客戶。」

「相對地，Meta自家的AI服務Meta AI仍將可在該平台上供用戶使用。」

此次調查範圍涵蓋歐洲經濟區（European Economic Area, EEA），包括歐盟27國，以及冰島、列支敦斯登與挪威—但不包括義大利，因為該國已在7月對Meta展開獨立調查。

義大利反壟斷機構表示，Meta將其AI與WhatsApp整合，可能構成變相強制使用該AI服務，並把自家用戶群引流至這個新興市場。