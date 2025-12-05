Meta宣布與媒體機構合作 旗下AI助理將提供即時新聞內容

（法新社舊金山5日電） 美國社群媒體巨擘Meta今天宣布，將把多家主要新聞機構的內容整合進旗下人工智慧（AI）助理中，讓用戶在旗下平台查詢相關問題時獲得即時資訊。

法新社報導，Meta指出，當用戶詢問新聞相關問題時，Meta將提供即時新聞、娛樂及生活類內容，來源包括其與美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、法國世界報（Le Monde）、時人雜誌（People）及今日美國報（USA Today）等合作媒體。