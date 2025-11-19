Meta法庭大捷 不構成社群媒體非法壟斷

（法新社華盛頓18日電） 美國1名法官今天駁回聯邦政府對Meta提起的反壟斷訴訟，裁定這家科技巨頭收購Instagram和WhatsApp並不構成社群媒體領域的非法壟斷。

這場長達5年的訴訟始於聯邦貿易委員會（FTC）聲稱Meta分別於2012年與2014年收購Instagram和WhatsApp用以消除競爭威脅，從而非法維持壟斷地位。FTC當時並未試圖阻止交易，但是在2020年提起訴訟。這項裁決對Meta而言是一場重大勝利。

華府聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）認為，Meta面臨來自TikTok和YouTube等競爭對手的充分競爭，因此該公司無法在社群媒體市場行使壟斷權力。

美國政府則認為，Meta對親朋好友市場的控制權使其擁有獨特的優勢，能夠拓展產品線並每季攫取數十億美元的利潤。

但波斯柏格法官認為，在如今的社群媒體格局下，這種差異已不再成立。

「Meta 在相關市場中並不擁有壟斷地位，」法官宣稱，並指出 Facebook 和 Instagram 近年來已轉型，主要向用戶展示由演算法推薦的短視頻——這與 TikTok 的核心功能幾乎完全相同。