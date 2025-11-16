Meta社群平台賭博廣告氾濫 印尼政府警告恐祭重罰

（法新社雅加達16日電） 在印尼，Meta公司旗下各大社群平台上「假廣告真賭博」的現象屢見不鮮，即便公司有明文禁止，且政府也在加強打擊相關行為。

法新社調查行動發現，數十則付費賭博廣告偽裝成無害內容，以規避Meta在印尼對這類宣傳的禁令。

在印尼，線上線下賭博及相關宣傳都屬非法行為，但每年仍有數十億美元流入這個產業。

如果Meta未能解決這些違規行為，恐將面臨政府制裁。

這些出現在Meta旗下臉書（Facebook）、Instagram（IG）及Threads平台的貼文，表面上看似宣傳電子遊戲或糖尿病等病症的治療方法，但實際點擊後會將用戶重新導向博弈網站。

印尼當局表示，他們過去8年已移除超過570萬則與賭博相關的網路內容。警方也在加強執法，去年就逮捕至少85名因宣傳線上賭博的網紅。

懲罰非常嚴厲，包括最高10年的有期徒刑，而賭博行為本身可被處以最高4年的徒刑。

印尼通訊暨數位事務部（Ministry of Communication and Digital Affairs）數位空間官員沙巴爾（Alexander Sabar）告訴法新社，當局會定期要求社群平台下架違規內容，若連續3次警告仍未改善，可能祭出進一步處罰，甚至中止平台存取權。