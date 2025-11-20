Trip.com酒店減$500、機票減$200
Meta首席AI研究員勒昆離職 創業推動AI大革命
（法新社紐約19日電） 科技龍頭Meta的首席人工智慧研究員勒昆（Yann LeCun，又譯楊立昆）今天證實自己將離開Meta，計劃成立新創公司，以推動先進機器智慧。而老東家也將成為新公司的合作夥伴。
勒昆在個人臉書（Facebook）發文表示：「正如許多人從傳言或媒體報導得知，我打算離開任職12年的Meta。」
「我正在創辦一家新公司，想要延續我這幾年來與同事們共同推動的先進機器智慧研究計畫（AMI）。」
這位65歲的法國工程師說，他的新創公司目標，是要促成AI領域的「下一波重大革命」，打造一個能理解實體世界、具備推理與規劃能力的系統。
法新社報導，人工智慧（AI）相關領域的突破，例如一個能隨機應變的機器人。
勒昆表示，老東家Meta將成為他新公司的合作夥伴。（編譯：紀錦玲）
