Meta 在聽證會中再次向共和黨道歉，Google 堅持立場

在週三的參議院聽證會上，有關政府對科技平台的審查問題，Meta 的一位高層向共和黨立法者表示遺憾，因為公司未能更積極地反對拜登政府要求其刪除健康及選舉錯誤資訊的請求，包括諷刺性內容。與此同時，Google 則堅持自己的立場，表示評估並經常拒絕政府內容請求是其正常業務的一部分。民主黨人質疑為何國會要重新討論多年來的內容管理決策，而非針對特朗普政府最近的言論打壓——即使參議員 Ted Cruz (R-TX) 希望能招募他們支持一項新的反干預法案。聯邦通信委員會主席 Brendan Carr，Cruz 曾承諾將對其詢問對廣播公司的威脅，卻未在場。
Meta 的公共政策副總裁 Neil Potts 表示，公司對自己的內容管理決策負責，但對未能更公開地反對民主黨政府的施壓感到遺憾。他在書面發言中表示：「我們認為政府的壓力是錯誤的，並希望我們能更坦率地表達這一點。我們不應因任何政府的施壓而妥協我們的內容標準，若再次發生類似情況，我們已準備好反擊。」
近期，Meta 刪除了某個跟蹤移民和海關執法行動的 Facebook 頁面，這是因為受到了司法部的「外展」影響；在聽證會上並未質疑其是否感受到壓力。
Google 政府事務及公共政策副總裁 Markham Erickson 並未像 Meta 一樣表達相同的擔憂。他表示，Google 定期收到來自全球政府的請求，要求刪除他們認為應該移除的內容，並且有時——包括對某些拜登政府請求的回應——Google 會說「不」。他表示：「無論資訊如何傳達給我們，我們都感到責任重大，並對我們處理這些溝通的方式感到自豪，以便做出獨立的決策。」
在科技公司花費數百萬進行遊說及其他專案的背景下，這些不同的策略顯得尤為重要，批評者認為這可能構成對特朗普政府的賄賂。科技公司向特朗普的就職基金投入了資金，並在1月6日叛亂後就其暫停帳戶的訴訟達成和解，還修改政策以更符合保守派的期望。
Meta 特別對其事實查核政策做出了顯著改變。
