Meta 將大減元宇宙部門預算？資源進一步向 AI 傾斜

過去兩年 AI 是 Meta 的發展主軸，CEO 朱克伯格曾經一出現必提及的元宇宙幾乎被人遺忘。Meta 的管理層似乎也對這個概念失去了耐心，據彭博報導，元宇宙部門明年的預算最多可能被削減 30%。裁員最快在年初便會發生，Quest 頭戴裝置、Meta Horizon Worlds 等產品或都會受到影響。作為 Meta 2026 年預算規劃的一部分，元宇宙團隊被要求進行比其他部門幅度更大的調整，因其至今為止仍未取得任何真正的突破。

廣告 廣告

從消費者的角度來說，Meta 元宇宙的大部分產品都讓人興趣缺缺。Quest 硬體雖然贏得了一部分市場，但使用者在元宇宙內容（比如虛擬服飾）上的消費卻十分有限。投資者將此視為失敗無可厚非，或許明年就到了適當止損的時候。不過長期來看，Meta 似乎仍對元宇宙抱有希望，只是如今他們會更清楚實現這一願景需要更多的時間。

那麼，Meta 接下來的策略是什麼？答案顯而易見，就是在 AI 模型、聊天機器人和相關硬體上繼續加碼投資了。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk