Meta 收購 AI 代理新創 Manus，裁員七成搬往新加坡的「中國第二家 DeepSeek」
爆紅後出走，是為了更遠的路？
曾被譽為「中國第二家 DeepSeek」的 AI 初創公司 Manus 以搶先推出通用型 AI 代理服務而爆紅，只是不久之後就被指裁員七成並搬往新加坡。最新更有官方發文確認，四出搶 AI 人材的 Meta 正式收購 Manus，可見出走，是為了更遠的路？
Meta 官宣：加速 AI 商用
根據 Meta Business 的官方說明，這次收購旨在加速 AI 在商業領域的應用。Manus 團隊將會把其領先的「自主執行」技術帶入 Meta，特別是針對企業自動化與顧客服務層面。
Meta 會將 Manus 的代理技術整合至 Llama 生態系統，讓 AI 不僅能對話，還能幫商戶自動處理訂單、分析數據及跨平台操作。Manus 創辦人表示，加入 Meta 後將能獲得更龐大的運算資源與用戶基礎，推動 AI Agent 從「示範階段」進入「大規模普及」。
早有準備被收購？
這場收購之所以引起轟動，除了技術因素外，還有 Manus 戲劇性的發展史。該公司在 2025 年初爆紅後，為了在全球市場站穩腳步，果斷進行了極具爭議的改革：
結構重組： 裁撤約 70% 的中國員工，並迅速將行政與研發重心移至新加坡。
去中國化策略： 透過清空國內社交媒體與遷址，成功消除了美資收購的政治顧慮。
技術驗證： 縱使團隊規模縮編，其 AI Agent 在 GAIA 等測試中的表現依然維持世界頂尖，這成為了吸引 Meta 出手的關鍵「嫁妝」。
Manus Joins Meta: Accelerating AI Innovation for Businesses
Manus Joins Meta for Next Era of Innovation
AI黑馬Manus一夜刪除社群、裁掉近7成員工，出逃中國背後真相是？
秘魯無刺蜜蜂獲法律保障 成為全球首種具法律權益昆蟲
在秘魯亞馬遜地區，無刺蜜蜂成為全球首個獲得法律權利的昆蟲。這一前所未有的舉措為這些本地授粉者在大面積的雨林中提供了正式保護，並為昆蟲保護建立了新的法律先例。秘魯兩個市鎮通過的地方條例確認了無刺蜜蜂作為擁有權利的實體。這些法律保障了它們在健康生態系統中生存、繁殖和茁壯成長的權利。保護組織認為，這一決定可能會影響南美洲以外的生物多樣性政策。 無刺蜜蜂是地球上最古老的蜜蜂物種之一，全球已知的幾乎一半物...TechRitual ・ 1 小時前
【機價行情】HONOR Magic V3 激抵價 $6,999！9.2mm 薄身大屏唔駛 7 千、出機再送內屏貼膜服務
2025 即將過去，不過市場仍有壓軸手機優惠；這次有大鋪帶來 HONOR Magic V3 港版快閃數，三色款 512GB 機型均以激抵價 $6,999 開賣（原價 $9,999），不到 7 千就可入手這款摺合後僅 9.2mm 薄身大摺。Mobile Magazine ・ 2 小時前
2026動畫必看推薦！光1月就《芙莉蓮》《咒術迴戰》《我推的孩子》連番登場，這11部作品別錯過
2026 年動畫繼續追！光是一月就有超多作品連番上陣，包含《葬送的芙莉蓮》第 2 季、《咒術迴戰》死滅迴游前篇、《我推的孩子》第 3 季、《金牌得主》第 2 季等超多作品可以追。後續還包含《JOJO的奇妙冒險 飆馬野郎》、《BEASTARS》、《Dr.STONE 新石紀》、《Re：從零開始的異世界生活》等作品輪流登場，以下 11 部 2026 年必看的作品先記在清單中，等上線就準時開追吧 ！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
鴻蒙 6 開發畫面首曝光！劉德華演唱華為非凡大師主題曲〈非凡〉登場
華為今日正式發佈旗下超高端品牌 ULTIMATE DESIGN 非凡大師的主題曲《非凡》及其同名MV。歌曲由品牌代言人劉德華親自演唱，並由鄭楠擔任製作人，蔡曉恩作曲，唐恬填詞，旨在透過音樂致敬各行各業中不斷超越的探索者，傳遞非凡力量。Mobile Magazine ・ 1 小時前
《黑神話：悟空》之後輪到誰？2026年中國3A大作交卷，《影之刃零》領軍
在《黑神話：悟空》把「中國也能做出世界級大作」這件事推到檯面後，2026 年看起來會是下一波作品開始交卷的一年，就目前已公開資訊來看，2026 年的中國 3A 大作焦點，會落在《影之刃零》上，而延期的《昭和米國物語》也是值得期待的作品，而雖然《湮滅之潮》、《歸唐》等已經公開的作品未宣布日期，但據說也都是以 2026 年內為目標，你最期待哪一款？Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，仲有 52 吋曲面「巨獸」
就在 CES 2026 開展前夕，LG 搶先公佈了 UltraGear evo 系列的全新電競螢幕。新品主打 5K、330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋的超大型號適合飛行模擬、賽車等沉浸式體驗。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
金澤培：已準備好接任港鐵主席一職 將從策略層面作出貢獻
港鐵(0066.HK)行政總裁金澤培明年1月1日起接替歐陽伯權出任港鐵董事局主席，金澤培在報章撰文稱，已準備好迎接新崗位，未來會與董事局協力，從策略的層面為港鐵作出貢獻，並維持公司良好管治。AASTOCKS ・ 1 小時前
政府新招發展洪水橋用地允分期付地價｜港上月出口飆 18.8% 兩年最勁｜林俊傑貼合照認愛細 20 年廣東網紅｜12 月 30 日・Yahoo 早報
特區政府全力推進北部都會區（北都）「片區開發」，首個項目位於元朗洪水橋/厦村新發展區的片區（洪水橋片區）今日起以雙信封制方式招標，為期約半年，明年7月3日截標。洪水橋片區包括3幅住宅用地及3幅「企業及科技園」用地，政府更容許中標財團分期支付地價，中標後的28日內繳付25%地價，餘下3年內支付兼免息。發展局局長甯漢豪形容，北都首個招標的片區意義重大，多項招標安排吸納了市場意見，有助推動企業參與北都發展。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
施永青再入市 3,728萬掃上環、西環及九龍站三伙住宅 兩月內斥逾1.3億連掃九伙
資深地產界人士、中原集團主席施永青繼續積極置業，本月透過旗下基金再度入市，合共斥資3,728萬元購入三伙住宅，分別位於上環荷李活華庭、西環泓都及尖沙咀九龍站擎天半島。三宗成交全部高於中銀香港（2388.HK）網上估價，當中以高出約8.5%為最多；自今年10月起，施氏已累計購入九伙住宅，涉資逾1.3億元。28Hse.com ・ 1 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
玉桂狗焗爐之亂｜遊日港人狂中一番賞頭獎！竟成為「甜蜜負擔」？苦主齊呼「求帶走」
赴日旅遊，不少人都愛挑戰「一番賞」，近日卻因為一個「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。近日，不少香港旅客在社交平台分享自己「幸運」中獎的經歷，卻發現這份頭獎竟是個難以帶走的龐然大物，掀起一場網絡熱話。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論
人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！今日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。 其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
屯門多區突傳臭味影響樓價？網民：唔使買康城都「心曠神怡」
屯門多區近日突傳臭味，環保署指或與堆填區工程及季候風有關。事件再引發市場關注臭味、明渠及河道問題，對住宅環境及置業觀感以至樓價的潛在影響。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 23 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 天前
UNIQLO必買年度神袋推介！半月包、2WAY工裝袋限時5折起 百搭防水又耐裝
UNIQLO近年來推出的手袋系列，不只延續了品牌簡潔的設計風格，同時結合了防潑水、多隔層、可調式背帶等細節，讓一個手袋就能滿足上班、旅行與日常外出需求。以下整理了2025年最值得入手的高人氣UNIQLO手袋款，總有一款適合你！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 1 天前