Meta 發佈內建顯示器和「神經帶」的 Ray-Ban 眼鏡

Meta CEO Mark Zuckerberg 最近宣布了全新的 Meta Ray-Ban 智能眼鏡，這款眼鏡內建顯示屏，並配備一個名為「Neural band」的裝置，使用者可以透過手勢來控制屏幕內容。

這款名為 Meta Ray-Ban Display 的智能眼鏡於 Meta Connect 2025 發佈。其主要亮點是位於右側鏡片內的彩色顯示屏，使用者可以與喜愛的應用程式互動，使用螢幕導航，查看即時翻譯等功能。

該顯示屏亮度高達 5,000 尼特，即便在陽光直射下也能正常使用。與 Android XR 眼鏡不同，其他人無法判斷顯示屏是否開啟或使用者是否在觀看內容，這一點與 Google Glass 的初衷相似。儘管如此，Meta Ray-Ban Display 仍配備攝像頭、揚聲器、麥克風及內建的 Meta AI，以便使用者享受舊有的功能。

Meta Ray-Ban Display 隨附的 Neural band 可佩戴於手腕，透過肌電圖（EMG）技術檢測手勢時大腦發出的信號。這種裝置非常有效，使用者即使將手放在身側或背後，智能眼鏡也能準確檢測手勢。用戶甚至可以在任何表面上書寫，輸入文字。

在舞台上，Mark Zuckerberg 表示，Neural band 的電池壽命可達 18 小時，並具備防水功能，這使得在運動時佩戴毫無困難。憑藉這些能力，Meta 可能終於有了一款可以在大眾市場上與 Apple 和 Google 展開激烈競爭的產品。

Meta Ray-Ban Display 將於 9 月 30 日開始銷售，售價為 $799 / 約 HK$ 6,222。這比 $3,000 / 約 HK$ 23,400 的 Apple Vision Pro 頭戴顯示器要便宜得多，也更加方便佩戴。這款新產品的推出將如何影響市場動態，值得關注。

