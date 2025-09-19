Meta 的智能眼鏡演示失敗與 Wi-Fi 無關

C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港
Meta 在本週的智能眼鏡現場演示中遇到了相當尷尬的技術問題，現在我們知道原因了。Meta 的首席技術官 Andrew Bosworth 在 Instagram 的 AMA 中解釋了兩個引人注目的演示失敗的原因——一位影響者向 AI 助手請求烹飪指導，以及 Mark Zuckerberg 嘗試接聽 WhatsApp 通話。
Bosworth 表示：「當廚師說 ‘嘿 Meta，啟動 Live AI’ 時，整棟大樓的每一台 Meta Ray-Ban 的 Live AI 都啟動了。我們理論上將 Live AI 流量路由到開發伺服器以進行隔離，但實際上卻對整個大樓的接入點進行了路由。我們基本上是自我發動了 DDoS 攻擊。」因此，並不是如 Zuckerberg 在舞台上所聲稱的 Wi-Fi 問題。
根據 Bosworth 的說法，視頻通話問題則「更加隱晦」，涉及一個「前所未見的錯誤」，發生在顯示眼鏡同時進入睡眠狀態，並在同一時刻接收到通話通知。Bosworth 表示這個錯誤已經修復，但他承認在舞台演示中出現這個錯誤是「一個糟糕的時機」。
儘管出現了技術失誤，Meta 提供的誠實現場產品演示，與 Apple 和 Google 等公司目前展示的預錄視頻和生成 AI 錯誤相比，無疑是一種新鮮的嘗試。
