Meta 縮減舊有 AI 研究團隊規模

根據 Axios 的報導，Meta 正計劃裁減約 600 個職位，主要影響其傳統 AI 研究部門，即 Meta 的基本 AI 研究單位（FAIR）。同時，該公司仍在為新成立的超智能團隊 TBD Lab 招募人才。

Meta 在 6 月投資了 143 億美元於 Scale AI，並聘請了首席執行官 Alexandr Wang，之後便展開了一場 AI 招聘熱潮。然而，幾個月後，Meta 暫停了招聘並宣布重組，將重點放在 AI 相關產品和基礎設施上。

與此同時，Meta 的 AI 研究團隊的活動逐漸減少，FAIR 的負責人 Joelle Pineau 早前已離開。8 月份，Meta AI 的負責人 Wang 表示，Meta 將「旨在將 FAIR 的許多研究想法和專案整合並擴展到 TBD Lab 進行的更大模型運行中」。

目前，Meta 正在裁減 FAIR 內部的職位，同時為 TBD Lab 招募高層次的人才。Wang 在一份 Axios 獲得的備忘錄中寫道：「通過縮減團隊規模，將需要更少的對話來做出決策，每位成員的負擔將更重，影響力也會更大。」此次裁員也將影響到 AI 產品和基礎設施團隊的職位，儘管報導指出，Meta 會允許受影響的員工申請公司內部的其他職位。

The Verge 已向 Meta 請求評論。

