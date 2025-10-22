專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Meta 縮減舊有 AI 研究團隊規模
根據 Axios 的報導，Meta 正計劃裁減約 600 個職位，主要影響其傳統 AI 研究部門，即 Meta 的基本 AI 研究單位（FAIR）。同時，該公司仍在為新成立的超智能團隊 TBD Lab 招募人才。
Meta 在 6 月投資了 143 億美元於 Scale AI，並聘請了首席執行官 Alexandr Wang，之後便展開了一場 AI 招聘熱潮。然而，幾個月後，Meta 暫停了招聘並宣布重組，將重點放在 AI 相關產品和基礎設施上。
與此同時，Meta 的 AI 研究團隊的活動逐漸減少，FAIR 的負責人 Joelle Pineau 早前已離開。8 月份，Meta AI 的負責人 Wang 表示，Meta 將「旨在將 FAIR 的許多研究想法和專案整合並擴展到 TBD Lab 進行的更大模型運行中」。
目前，Meta 正在裁減 FAIR 內部的職位，同時為 TBD Lab 招募高層次的人才。Wang 在一份 Axios 獲得的備忘錄中寫道：「通過縮減團隊規模，將需要更少的對話來做出決策，每位成員的負擔將更重，影響力也會更大。」此次裁員也將影響到 AI 產品和基礎設施團隊的職位，儘管報導指出，Meta 會允許受影響的員工申請公司內部的其他職位。
The Verge 已向 Meta 請求評論。
推薦閱讀
其他人也在看
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 5 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 11 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 13 小時前
金價暴跌後 專家說關鍵支持在此
金價激烈的升勢急剎車，錄得逾十年來最大單日跌幅。究竟這是暴瀉是升浪中的小調整，還是預示更大的格局調整，華爾街眾說紛云。Yahoo財經 ・ 7 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 15 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼重情重義 邀TVB幕後人員聚餐兼割愛送Labubu
佘詩曼經常被讚性格好，過往，梁思浩爆料指，佘詩曼好友周家怡曾陷低潮期冇工開，佘詩曼當時親自致電畀佢，開聲為周家怡搭路介紹工作。梁思浩又指，每年生日佘詩曼都係首位向佢講生日快樂嘅圈中人，又於2021年返TVB拍節目《通靈之王》，揭佘詩曼二話不說答應，令佢非常感動。此外，苑瓊丹曾透露有次TVB一位幕後工作人員舉辦榮休宴，僅佘詩曼親自出席，又為對方送上一條價值數十萬嘅金鍊作退休禮物，可見佢重情重義，展現對他人嘅尊重與關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！
柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，早前遭美國政府指控經營大規模網絡詐騙王國，並遭查獲價值約150億美元的比特幣。據傳媒報道，陳志資產遍佈全球，在香港擁有價值43億港幣的物業，並斥巨資在台灣掃入多間豪宅，包括周杰倫居住的台北和平大苑。28Hse.com ・ 9 小時前
郭富城寵妻砸700萬！為方媛生三胎訂「天價月子中心」 停工陪產給頂級呵護
天王嫂方媛近日公開第三胎待產計畫，選擇入住香港頂級月子中心，預訂56天要價約179萬港幣（約新台幣740萬元）的「女王套餐」。從環境到服務都極盡講究，與前兩胎在家由月嫂照顧的方式不同，這次全面升級，引發外界關注。姊妹淘 ・ 9 小時前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 1 天前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
別只看稀土！鉑族金屬成美國下一個關稅熱門獵物
隨著美國關鍵礦產政策的重大調整進入關鍵期，德銀最新研究警告，鉑金（Platinum）與鈀金（Palladium）等鉑族金屬（PGMs）正成為美國潛在貿易限制的「熱門對象」，可能被納入 1962 年《貿易擴展法》第 232 條款的關稅行動。此舉一旦實施，將極大地加劇已然緊張的全球鉑族金屬供應鏈壓鉅亨網 ・ 6 小時前