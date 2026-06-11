Meta 與 Manus 正式分拆 創辦人尋求 10 億美元回購

《彭博》引述知情人士報道，Meta 已完成與 Manus 的業務分離。Manus 是一家由中國創辦人成立的代理式 AI 初創，去年 12 月被 Meta 以約 20 億美元收購。自本月起，Manus 員工已被鎖定無法存取 Meta 內部數據系統，Meta 員工亦被禁止使用 Manus 工具進行內部工作。一份內部備忘錄顯示，Meta 正逐步關閉該平台，現有項目將遷移至 Meta 自身系統。這是北京當局今年 4 月下令撤銷該收購後，首個具體執行步驟。與此同時，Manus 三位創辦人正嘗試籌集約 10 億美元回購公司。

中國首次強制撤銷跨境 AI 收購

中國國家發展和改革委員會（NDRC）於 4 月透過外商投資安全審查機制下令撤銷收購，這是北京首次強制推翻已完成跨境 AI 收購交易。雖然 Manus 已於 2025 年中將總部及核心團隊從北京遷至新加坡，但 NDRC 仍主張管轄權。審查過程在 3 月升級，當局禁止創辦人肖弘及季一超離開中國大陸，並要求數週內將 Manus 的中國資產恢復至收購前狀態。

監管延伸至 AI 領域

這項命令將北京今年對晶片產業的限制延伸到 AI 公司及工程師。中國監管機構曾阻止 Nvidia H200 出貨，即使美國已批准；同時 DeepSeek 在華為晶片上推出其 1.6 萬億參數 V4 模型。中國官方媒體曾將 Manus 與 DeepSeek 並列為本土 AI 能力的象徵，因此其被美國大型雲端公司收購成為北京不能容忍的案例。不過，與晶圓廠或工廠交易不同，Manus 的價值在於模型權重與工程知識，這些在過去半年已大量流入 Meta，目前尚不清楚 Meta 將如何向 NDRC 證明已從自身技術堆疊中移除 Manus 技術。

創辦人尋求 10 億美元回購

創辦人肖弘、季一超及張濤已討論向外部投資者籌集約 10 億美元回購公司，估值至少與 Meta 支付的 20 億美元持平。早期投資者包括騰訊、真格基金及 HSG 等已經收到出售所得。回購談判進展如何仍不明朗。

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