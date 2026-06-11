Meta 與 Manus 正式分拆 創辦人尋求 10 億美元回購
《彭博》引述知情人士報道，Meta 已完成與 Manus 的業務分離。Manus 是一家由中國創辦人成立的代理式 AI 初創，去年 12 月被 Meta 以約 20 億美元收購。自本月起，Manus 員工已被鎖定無法存取 Meta 內部數據系統，Meta 員工亦被禁止使用 Manus 工具進行內部工作。一份內部備忘錄顯示，Meta 正逐步關閉該平台，現有項目將遷移至 Meta 自身系統。這是北京當局今年 4 月下令撤銷該收購後，首個具體執行步驟。與此同時，Manus 三位創辦人正嘗試籌集約 10 億美元回購公司。
中國首次強制撤銷跨境 AI 收購
中國國家發展和改革委員會（NDRC）於 4 月透過外商投資安全審查機制下令撤銷收購，這是北京首次強制推翻已完成跨境 AI 收購交易。雖然 Manus 已於 2025 年中將總部及核心團隊從北京遷至新加坡，但 NDRC 仍主張管轄權。審查過程在 3 月升級，當局禁止創辦人肖弘及季一超離開中國大陸，並要求數週內將 Manus 的中國資產恢復至收購前狀態。
監管延伸至 AI 領域
這項命令將北京今年對晶片產業的限制延伸到 AI 公司及工程師。中國監管機構曾阻止 Nvidia H200 出貨，即使美國已批准；同時 DeepSeek 在華為晶片上推出其 1.6 萬億參數 V4 模型。中國官方媒體曾將 Manus 與 DeepSeek 並列為本土 AI 能力的象徵，因此其被美國大型雲端公司收購成為北京不能容忍的案例。不過，與晶圓廠或工廠交易不同，Manus 的價值在於模型權重與工程知識，這些在過去半年已大量流入 Meta，目前尚不清楚 Meta 將如何向 NDRC 證明已從自身技術堆疊中移除 Manus 技術。
創辦人尋求 10 億美元回購
創辦人肖弘、季一超及張濤已討論向外部投資者籌集約 10 億美元回購公司，估值至少與 Meta 支付的 20 億美元持平。早期投資者包括騰訊、真格基金及 HSG 等已經收到出售所得。回購談判進展如何仍不明朗。
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OpenAI據悉考慮大幅降價 與Anthropic展開用戶爭奪戰
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發布通曉智能體開發平台 加速可信AI商業化落地香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 中國領先的可信交互智能核心技術提供商與生態運營商聲通科技股份有限公司（「聲通科技」，股份代號：2495.HK）於2026華為雲 INSPIRE 創想者大會期間宣佈，與華為雲正式簽署生態合作協議。雙方將圍繞可信人工智能、行業智能體、雲計算基礎設施及產業生態建設等領域展開深度合作，共同推動企業級人工智能應用的規模化落地。 同時，聲通科技於大會正式發布新一代企業級AI產品——通曉智能體開發平台（VocSageX），進一步完善公司在可信交互智能領域的產品佈局。 與華為雲深化合作共建可信AI產業生態 根據協議內容，雙方將充分發揮各自在人工智能技術、行業場景及雲基礎設施方面的優勢，共同推動企業級AI解決方案創新。雙方將攜手在中國及海外市場內圍繞大模型、通曉智能體平台、智圖系統等共同探索聯合解決方案。未來，雙方將持續深化在技術、算力、市場、生態層面的合作，加速智慧城市、智慧政務等成熟方案的全國化推廣與海外落地，共同推動雙方業務發展。 這並非是兩家企業的初次接觸，而是基