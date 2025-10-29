Meta 計劃在社交平台增強 AI 內容功能

Meta CEO Mark Zuckerberg 正在準備將更多由 AI 生成的帖子注入用戶的社交媒體動態中。在週三的財報電話會議上，Zuckerberg 表示公司將“增加另一個龐大的內容庫”到其推薦系統，因為 AI “使得創建和重新混合”在線分享的作品變得更加容易。

Zuckerberg 指出：“社交媒體至今經歷了兩個時代。第一個是所有內容來自朋友、家人以及您直接關注的帳戶。第二個是我們增加了創作者內容。”雖然 Zuckerberg 沒有明確將 AI 稱為社交媒體的第三個時代，但顯然這項技術將在未來的發展中扮演重要角色。

他表示，那些“深刻理解” AI 生成帖子並“向您展示正確內容”的推薦系統將變得“越來越有價值”。該公司已經開始在其應用中嵌入 AI 工具，並且目前也在實驗專門的 AI 社交應用。

Meta 首席財務官 Susan Li 提到，使用公司新推出的 Vibes 應用的人們在這個平台上生成了超過 200 億張圖片，該應用提供類似 OpenAI 的 Sora 的 AI 生成視頻動態。“我認為 Vibes 是 AI 使能的一種新內容類型的例子，我相信未來還會有更多機會來創造許多新穎的內容類型，”Zuckerberg 補充道。

Meta 此季度的營收為 512.4 億美元，較去年增長 26%，但因與前總統 Donald Trump 的一項稅務計劃相關，承擔了一次性 159.3 億美元的稅費。

