Meta 調整廣告透明度工具應對詐騙廣告問題

根據內部文件的披露，Meta 公司的廣告透明工具近期進行了調整，意在減少監管機構的關注。根據路透社的報導，這些文件顯示，Meta 對 Facebook 和 Instagram 的廣告庫進行了修改，這是一個可供搜尋的數據庫，旨在提供廣告活動的透明度。Meta 並沒有強制要求所有廣告主進行身份驗證，而是專注於降低詐騙廣告透過常見搜索方式被找到的概率。

該項措施是在日本監管機構對詐騙廣告激增表示擔憂之後開始的，這些詐騙廣告包括 AI 生成的名人代言和投資騙局。Meta 擔心日本會要求所有廣告主進行身份驗證，這將大幅減少公司的收入。因此，Meta 展開了一項執法行動，旨在改善其平台在監管機構眼中的形象，並利用廣告庫作為監測工具。

在內部，團隊提到要管理詐騙廣告的存在感。Meta 的員工識別出常用於查找詐騙廣告的關鍵詞和名人名字，並反覆進行這些搜索，將標記為詐騙的廣告從廣告庫和 Meta 的平台上刪除。這一清理行動迅速改變了搜索結果。根據一份備忘錄，團隊報告稱在最後一周內發現的詐騙廣告少於 100 條，並在最後四天內顯示為 0 條。

日本的一位立法者隨後公開讚揚了詐騙廣告的明顯下降，而日本亦未強制實施 Meta 所擔心的身份驗證要求。前 Meta 詐騙調查員 Sandeep Abraham 批評了這種做法。他表示，這樣的做法並沒有真實反映 Meta 平台上廣告的情況，而是只是讓 Meta 自我評分的方式。Meta 的發言人 Andy Stone 否認了這種說法，強調廣告庫中詐騙廣告的減少意味著平台上的詐騙廣告也在減少。

日本的這項努力成為 Meta 文件中描述的全球性戰略的一部分，該戰略後來在美國、歐洲、印度、巴西和澳洲等市場部署，旨在延遲或削弱監管行動。該策略的核心是廣告主身份驗證。內部分析顯示，全球實施統一身份驗證可在六週內完成，並能顯著減少詐騙廣告。

Meta 的測試發現，身份驗證在某些市場可減少高達 29% 的詐騙廣告。然而，公司估算這項措施的費用約為 20 億美元，並可能使總收入減少多達 4.8%。因此，Meta 採取了文件中所描述的被動應對策略，除非法律要求，否則不進行身份驗證。即使在台灣和新加坡等要求身份驗證的地區，Meta 的系統也顯示出如打地鼠般的效果，某一地區被阻止的詐騙廣告會轉移至其他市場，從而重新分配收入和消費者的損害。

內部文件還指出，AI 的進步加速了這一問題的惡化。自動廣告創建工具、合成名人肖像和可擴展的目標系統使得詐騙廣告的生成變得更加容易，並且在國際間更難以壓制。雖然 Meta 堅稱減少詐騙仍然是其優先事項，並表示用戶報告的詐騙事件有所下降，但這些內部文件暗示該公司更專注於優化監管機構所見的內容，而非從系統層面根除詐騙問題。

