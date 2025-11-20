黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Meta 首席 AI 科學家 Yann LeCun 離職創業，唱衰大模型更看好先進機器智能
在年輕的 Alexandr Wang 加盟 Meta 後就一直有 LeCun 要離開的傳聞。
Meta 的首席 AI 科學家、圖靈獎得主 Yann LeCun 今日正式宣布，將離開供職 12 年的 Meta 並創立自己的 AI 新創公司。「新公司會延續過去幾年與 Meta FAIR 人工智能實驗室、紐約大學以及其他機構同時共同推進的先進機器智能計畫（AMI）。它的目標是推動 AI 的下一次重大革命，即建立能理解物理世界、具備持久記憶、擁有推理能力且能規劃行動序列的系統。」LeCun 在 Threads 上寫道，「先進機器智能在許多經濟領域都擁有廣泛應用，其中一部分與 Meta 的商業利益重疊，但許多並不相關。在獨立實體中推進先進機器智能，可以最大化其廣泛影響力。」
2013 年 Meta（當時還是 Facebook）CEO Mark Zuckerberg 親自上門招募了 Yann LeCun，初期 LeCun 負責領導 FAIR 實驗室，自 2018 年起他開始擔任首席 AI 科學家的職務。Meta 的 DeepFace 面部辨識系統、PyTouch 框架、開源 Llama 模型的發展都與其有關，但對於當下最熱門的大型語言模型（LLM），LeCun 卻始終持保留態度。
「我們不可能只靠提升大型語言模型的規模就讓 AI 達到人類的智能水平。」LeCun 曾多次公開表態，「這條路永遠都走不通。」他認為 AI 需要透過觀察世界來成長，學會預測而非依靠文本閱讀單純記憶。該設想需要長期的研究作為支撐，這是 FAIR 實驗室成立時 Zuckerberg 許下的承諾，但隨著大模型戰爭愈演愈烈一切都發生了變化。
在 Llama 4 失敗後，Meta 在 AI 技術上開始追求時效性，一切研究都轉向直接以服務產品為目的。這顯然有違 LeCun 的想法，而在 Zuckerberg 挖來 Scale AI 創始人 Alexandr Wang 並將其任命為首席 AI 官後，LeCun 在公司內的話語權也進一步降低。在經過重組的架構中，LeCun 這位行業資深前輩需要向年僅 28 歲的 Wang 匯報。而近期波及 FAIR 團隊的新一輪裁員，可能成為了壓垮駱駝的最後一根稻草。
「我衷心感謝 Mark Zuckerberg、Andrew Bosworth、Chris Cox、Mike Schroepfer 對 FAIR 的支持，以及過去幾年給予先進機器智能計畫的幫助。正因為他們持續的關注和支持，Meta 將會是我接下來新創公司的合作夥伴。」LeCun 寫道，「等到時機成熟時，我會分享更多關於新公司的細節，年末之前我仍會繼續留在 Meta 工作。」
