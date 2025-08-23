Meta AI 在 Instagram 和 Facebook 上推出即時配音功能

Meta 最近為 Facebook 和 Instagram 的內容創作者推出了一款新的 AI 工具，名為 Meta AI Translations，旨在自動翻譯用戶的短影片，讓內容能夠在全球舞台上發光發熱。

Meta 在今天的一篇博客文章中宣布了這一新工具，解釋創作者可以在發佈內容之前，通過「使用 Meta AI 翻譯你的聲音」選項啟用此功能。Meta AI 翻譯將自動為內容配音，並同步口型運動，使配音對觀眾來說更自然。

創作者還可以添加口型同步，並在分享內容之前檢視 AI 生成的配音。Meta 表示，這一新功能目前僅支持英語和西班牙語之間的雙向翻譯，但未來將支持更多語言。此外，創作者必須擁有公開的 Instagram 賬號或 Facebook 上超過 1,000 位的追隨者才能使用 AI 翻譯功能。

經過翻譯的短影片會顯示「Meta AI 翻譯」標籤，以提高透明度。Meta 還將添加一些指標，讓創作者能夠查看其內容在不同語言中的表現。Meta AI 翻譯將在所有 Meta AI 可用的地區提供，但不包括歐盟、英國、南韓、巴西、澳大利亞、尼日利亞、土耳其、南非、德克薩斯州和伊利諾伊州。

這一新功能的推出，標誌著 Meta 在提升創作者國際化能力方面的重要步驟，並將為其在全球範圍內的影響力增添新的維度。

