Meta Connect 2025 的 Mark Zuckerberg 重要演講觀賞指南

Meta 即將舉行其年度 Connect 大會，首席執行官 Mark Zuckerberg 將於週三晚上發表主題演講。根據 Connect 網站的資訊，Zuckerberg 計劃討論「有關 AI 眼鏡的最新消息」，並闡述「Meta 對人工智慧和元宇宙的願景」。

根據同事 Victoria Song 的報導，Meta 的智能眼鏡即將迎來重大升級，根據一段從 Meta 流出的視頻，該公司似乎會在 Connect 上宣布這款產品：其首款配備顯示屏的眼鏡。該視頻還展示了新的包裹式 Oakley 智能眼鏡。Meta 提及元宇宙的話題，讓人聯想到 Meta 的 Horizon OS 和虛擬現實相關的工作也可能會受到關注。

Zuckerberg 的主題演講將於東部時間晚上 8 點 / 太平洋時間下午 5 點開始。可以在 Meta 的 Connect 網站上註冊觀看直播，Meta 還表示可以在其 Meta for Developers Facebook 頁面或 Horizon Worlds 中觀看這場演講。《The Verge》將對此次活動進行實時報導。

