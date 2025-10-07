Meta Quest 3S 破底價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Meta Quest 3S 破底價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

趁著秋季 Prime Day 的機會，Meta 最新的 Quest 3S 全線刷新歷史低價！目前在 Amazon 上 128GB 和 256GB 套組的售價分別來到了 US$249 和 US$329，約合 HK$1,940 及 HK$2,560 就能入手。兩者各自含《Gorilla Tag Cardboard Hero》和《Batman: Arkham Shadow》遊戲，而且還附贈 3 個月的 Meta Horizon+ 訂閱喔。

Meta Quest 3S（128GB 含《Gorilla Tag Cardboard Hero》遊戲）

Amazon 售價 US$249（約 HK$1,940，需要代運）｜原價 US$300

Meta Quest 3S 搭載了跟 Quest 3 一樣的高通 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器和 8GB RAM，同時也繼承了 2 顆 RGB 相機加 4 顆 VGA 相機的組合，分別用於「直播」畫面和捕捉動作。它依然能實現全色彩透視，控制器是 Quest 3 同款，頭帶等大部分配件也全都兼容。相比 Quest 3，其主要差異是將餅乾鏡換成了菲涅爾透鏡，另外單眼解析度也變成了 1,832 x 1,920（20 PPD）。

