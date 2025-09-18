Meta Ray-Ban Display 眼鏡登場：HUD 顯示、相機、喇叭、觸控齊備

果然如提前洩漏的影片所示，Meta 在 Connect 2025 活動中發布了與 Ray-Ban 共同打造的新眼鏡 Meta Ray-Ban Display。從名字就可以看出，它主打的是顯示功能。這款裝置在之前相機、揚聲器的硬體基礎上，又在右側鏡片內增加了半透明全彩 HUD。它可以顯示訊息、翻譯、導航路線、AI 提示、視訊畫面等內容，為方便互動，廠方還為用家準備了配套腕帶。它使用航天材料，具備 IPX7 防水機能和 18 小時續航力，能識別肌肉訊號，讓你透過滑動拇指等細微手勢進行輸入剪短文字等操作。

廣告 廣告

而眼鏡本身的續航力則為 6 個小時，搭配充電盒總共可使用 30 小時。HUD 部分的角解析度為 42PPD，相機規格尚未公布，另外 Meta Ray-Ban Display 全系確認都會搭載變色鏡片。在發表會現場，Meta CEO 朱克伯格透過串流向觀眾示範了 Spotify 音樂播放、行事曆提醒等功能在 HUD 上顯示的效果。但他沒能正常接聽來電，算是鬧出了一個小小的烏龍。

Meta Ray-Ban Display

Meta Ray-Ban Display（含腕帶）的售價為 US$799，將從 9 月 30 日起率先在美國發售，2026 年初登陸英、法、加、義四國，其他地區的上市時間有待確認。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk