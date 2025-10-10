MetaMask 進軍交易領域，推出永續合約與獎勵機制，並確認代幣發行計劃

MetaMask將推出其代幣，並宣布獨家與 Polymarket整合，預計於今年稍後引入預測市場功能，標誌著其加快轉型為全球性自託管交易與投資平台。

美國德州 - Media OutReach Newswire - 2025年10月10日 - 由 Consensys 開發的全球領先自託管加密錢包 MetaMask，今日宣布永續合約交易（Perpetual Futures，簡稱 Perps）經已上線；同時，MetaMask Rewards 獎勵機制將於 10 月底前正式啟動。這兩項核心功能將進一步鞏固 MetaMask 作為一站式交易與投資中心的定位。是次新功能的發佈亦正值 MetaMask 迎來强勁增長之際，標誌平台發展邁向新里程。



此外，MetaMask 亦將於今年稍後，透過與全球最大預測市場平台Polymarket的獨家合作，成為首個整合預測市場功能的加密錢包。這些新功能的推出緊隨 MetaMask 最近正式確認將發行其代幣的消息；該代幣發行計劃早已受到社群高度關注，現已正式啟動，成為 MetaMask 擴展用戶參與方式、深化互動體驗的整體策略的一部分。



MetaMask 全球產品負責人 Gal Eldar 表示：「我們創立MetaMask 的初心是讓每位用戶真正擁有自己資產的控制權。而今，我們正將這份理念延伸至全球重要市場，讓用戶在不交出託管權的情況下，自由參與市場活動。這標誌著 MetaMask 正加速轉型為一個專注於服務個人理財的鏈上財富平台。我們的目標不止是賦能用戶上鏈，更希望他們願意長久留在這裡。」



重塑全球市場參與方式



目前，永續合約交易佔整體加密貨幣市場交易量約75%，但傳統參與方式長期以來集中於中心化交易所。自 2024 年起，市場開始轉向，去中心化永續合約交易平台（Perpetual DEX）交易量於 2025 年 8 月創下新高，突破 7,650 億美元，反映市場對非託管解決方案需求漸增。然而，用戶體驗和基礎設施分散，仍是提高普及率的主要障礙。



MetaMask 此次與領先的去中心化永續交易所 Hyperliquid 合作，在錢包內建 Perps 交易功能，有效填補上述缺口。新版流動應用程式在速度與操作回應方面表現更佳，支援一鍵從任意 EVM （Ethereum Virtual Machine）鏈注入資金，同時提供永續合約零掉期費體驗（永續合約功能僅限於合規地區），令 MetaMask 成為首批支援此功能的自託管錢包之一。



透過內建專業級衍生產品交易，MetaMask 讓過往只作長線持有的用戶，得以以安全、即時，及自託管的方式參與主動參與市場交易。



MetaMask Rewards獎勵機制正式啓動



MetaMask 將於合規地區推出名為「MetaMask Rewards」的赛季積分系統，以分級獎勵機制回饋用戶的鏈上交易活動。用戶不僅能透過代幣兌換與永續合約交易來累積積分，還能邀請好友加入，為獎勵計畫增添社交互動屬性。未來，此獎勵機制更將全面延伸至整個 MetaMask 生態系統：從 MetaMask Card 的日常消費，到購買並持有 mUSD 穩定幣，不僅都可以讓用戶賺取積分，更為穩定幣資產賦予了全新的應用價值。



整體獎勵機制以三個月為一「赛季」單位進行設計，積分可用於解鎖以下各種獎勵，包括：



價值 3,000 萬美元的 $LINEA 代幣分配

永續合約交易手續費折扣

優先客戶支援

限時積分加成活動

免費一年 MetaMask Metal Card會籍

第一季將針對 Linea 網絡内進行的代幣兌換，以及 MetaMask Mobile流動應用程式內的代幣兌換與跨鏈交易操作提供額外積分獎賞。用戶所累積的積分可延續至未來的赛季，屆時將陸續解鎖更多類型的福利、更多專屬權益，並與整個 MetaMask 生態系統（包括即將推出的 MetaMask代幣）實現更深度的整合。



獨家攜手 Polymarket，推出內建預測市場功能



透過與 Polymarket 的獨家整合，MetaMask 預計於今年底前，讓合規地區的用戶能直接在MetaMask 平台內參與涵蓋廣泛議題的鏈上預測市場。



這一系列新功能的推出，標誌著 MetaMask 正從單一錢包產品，成爲全球金融普及化的關鍵門戶。每項新功能都拓展了用戶對資產的運用方式——包括交易、獲利、投資、投機與資產多元化配置，並始終保有完整的資產自託管權限。這場聚焦於實際應用、用戶激勵與開放取用的策略性轉型，正進一步強化 MetaMask 的使命：讓頂尖的金融工具真正普及於世，惠及世界任何角落的每一個人。

關於Consensys

Consensys

是全球領先的以太坊軟件公司，致力於打造支援全球最大去中心化生態系統的基礎架構、開發工具及協議層技術。Consensys 於 2014 年由以太坊共同創辦人

Joseph Lubin

創立，自此在以太坊的發展歷程中扮演關鍵角色，從 MetaMask、Linea 到 Infura 等先驅性產品的誕生，到協議設計與權益質押基礎設施的構建，皆深具影響力。憑藉其全球化的產品組合及與以太坊生態深度連結的技術實力，Consensys 在推動以太坊成為新的全球經濟信任基礎層的進程中，擁有無可比擬的優勢與定位。





