鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
MEXC 風控機制解析：從防詐騙到資產凍結，如何打造用戶資產的安全防線，深度觀察
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 在 2025 年的加密市場裡，「安全」已成為交易所競爭的核心戰場。根據 CertiK 的六月區塊鏈安全報告，今年全球加密產業因駭客攻擊與詐騙造成的損失已突破 21 億美元，其中交易平台與個人錢包都是重災區。面對這樣的風險高頻環境，多數交易所紛紛升級安全架構，而其中，MEXC 在風控與防詐層面上的主動佈局，正逐漸成為業界關注焦點。
MEXC 風控：智慧化監測與合規並行的安全準則
作為全球性交易平台，MEXC 的風控設計不再是傳統的「事後防禦」，而是建立在即時數據與 AI 模型驅動的「預防性架構」。MEXC 的風控系統核心包括 KYC 實名機制、AML (反洗錢) 系統、AI 交易行為分析、冷熱錢包分離與多簽制度 等多層防護。
這套機制搭配 AI 模型，能在秒級時間內辨識出異常交易特徵，例如：
自成交與虛假交易量刷單；
可疑資金來源或跨境轉換行為；
多帳戶操控或高頻訂單異常模式。
一旦觸發風控條件，系統會自動限制相關操作或暫時凍結交易，以防止惡意操縱與資金外流。不同於被動式的安全策略，MEXC 的 AI 驅動風控 更注重及時性與可追溯性，確保合法用戶的正常交易不受影響，同時提升整體市場健康度。
MEXC 防詐騙策略：AI 智能威脅辨識 + 用戶教育雙線並進
在詐騙模式持續演進的環境下，MEXC 採取了一套「技術防禦 + 用戶教育」並行的防詐策略。平台透過 AI 模型實時分析登入行為與裝置信息，快速辨識可能的釣魚風險及異常登入，並在必要時即時封鎖存疑會話。
此外，MEXC 內部建立了多層防禦：
防釣魚連結過濾系統，自動阻斷偽裝官網或惡意郵件；
2FA 雙重認證機制，提高登入與出金安全門檻；
安全警示與教育公告，定期向用戶推送防詐指引與實際案例；
交易行為風險盤查，防止帳號被攻陷後的資金異常劃轉。
這些功能讓 MEXC 的防詐體系兼具「預警」與「阻斷」功能，不僅保護平台運作，更強化用戶防範心理，避免因外部釣魚或假客服詐騙導致資產流失。
資產凍結的原因與解決方案：MEXC 風險管控的透明機制
針對市場常見的疑問——「帳戶資產被 MEXC 凍結時該怎麼辦？」——平台的管理邏輯其實相當明確。根據 MEXC 的官方規範，帳戶凍結屬於系統偵測異常交易行為後的暫時性安全措施，用以防範洗錢資金流入、價格操縱以及跨帳套利等高風險事件。
當帳戶被凍結時，用戶會收到系統通知及明確的申訴指引，可依情況分兩種處理流程：
已通過認證用戶：可進入「加速審核通道」以便快速解凍；
尚未提交資料的用戶：需先完成 KYC 與相關交易證明提交後，再進入審核程序。
平台同時設立 24 小時人工客服團隊，確保用戶可在申訴過程中隨時追蹤進度。根據內部統計，MEXC 的風控誤報率低於 0.1%，並持續依據用戶回饋優化模型，以平衡安全與便利性。
這樣的「機制透明化」使 MEXC 的凍結政策不再被視作懲罰行為，而是金融風險控管下的必要程序，從而提升了市場對交易平台的信任度。
MEXC 的安全共識：平台防線與用戶自我保護並行
在安全防線日益複雜的加密生態中，MEXC 也持續推動「使用者安全意識升級」，倡導每一位交易者應與平台共同守護資產安全。官方建議包括：
採用強密碼與 Google Authenticator 雙驗證；
僅從官方網站或 App 進入交易環境；
避免信任高槓桿喊單群與假冒投資顧問；
定期檢查 API 權限與授權應用。
這樣的安全文化，反映了 MEXC 在「建立安全共治框架」上的企圖心：平台負責制度與技術防護，用戶則負責基本防詐行為與操作警覺。
從「風控」到「信任」的新一代交易所安全架構
隨著駭客、詐騙與惡意套利手法不斷演進，交易所的安全不再只是技術問題，而是整個生態的信任方程式。MEXC 透過 AI 化風控、防詐騙策略與透明化凍結申訴制度，在多重挑戰中探索出一條以「預防、偵測、保護」為核心的安全道路。
當安全成為用戶選擇平台的首要條件，MEXC 的風控體系或許不僅是防火牆，更是重建市場信任的關鍵。
風險聲明
本文為第三方產業觀察報導，僅供資訊參考，不構成投資建議。加密貨幣市場波動劇烈，投資人應根據自身風險承受能力與市場狀況，審慎做出交易決策。
Hashtag: #MEXC #MEXC風控 #MEXC安全 #MEXC反洗黑錢
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你
文章來源：Qooah.com 有博主爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 的主鏡頭規格或將取決於同期發佈的 Apple iPhone 18 Pro Max 的硬件選擇。若 Apple 採用 1/1.14 吋 的大底 CMOS，Samsung 則計劃使用 2 億像素、0.7μm 像素尺寸的 1/1.12 吋新型傳感器；而如果 Apple 繼續沿用 1/1.3 吋 CMOS 並保留可變光圈設計，Samsung 也將會維持現有方案，繼續搭載 2 億像素、0.6μm 尺寸的 1/1.3 吋 CMOS 並配合可變光圈結構。 該博主進一步評論稱，Samsung 此舉似乎反映出一種「緊隨對手，不輕易在硬件上做超前投入」的策略，甚至略帶無奈地表示，Samsung 在硬件規格上顯得較為保守，「缺乏自主突破的意願」。 此外，綜合此前消息，Samsung Galaxy 預計還將在 S27 Ultra 中引入名為「Polar ID」的新型面部識別技術，以嘗試擺脫當前 3D 面部掃描對大型紅外硬件的依賴，轉而探索更輕薄、集成度更高的解決方案。該技術通過 ISOCELL Vizion 前鏡傳感器Qooah.com ・ 11 小時前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
未來是屬於 ROBOT PHONE 的，榮耀 CEO：明年手機自己會動
文章來源：Qooah.com 之前 HONOR 終端股份有限公司的機器人手機 Robot Phone 已經向大眾初步亮相，HONOR 表示這款手機會定義為下一代終端新物種，Robot Phone 不僅是一部擁有AI的普通手機，而是一部移動端夥伴和專業攝影機。HONOR Robot Phone 的大模型 YOYO 將能夠擁有情感感知能力，成為用戶的個人管家和創意、靈感夥伴，將能夠對於用戶進行主動關懷，搭配相關算法進行內容推薦，並進行全場景生態裝置的調配。 HONOR 首次將 AI 的智腦、機器人的行動力以及專業影像能力進行深度結合，Robot Phone 配備了可隱藏的機械臂雲台，機械臂雲台支援一鍵展開，讓手機像機器人一樣動起來，還能夠支援全自動構圖、目標跟隨和超強防震。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比 近期，HONOR 終端股份有限公司 CEO 李健在世界互聯網大會烏鎮峰會上稱，HONOR 將會在明天發佈機器人手機 Robot Phone（將AI手機、智能機器人與專業攝影結合為一體）。HONOR 表示已於2025年3月啓動了阿爾法戰略，公司Qooah.com ・ 12 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 9 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 47 分鐘前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 1 天前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
渾水專欄｜黃宗羲定律背後收稅陷阱（渾水）
我曾多次提到，無論盧寵茂在醫學領域的專業如何，他作為行政官員，在制定公共衛生政策時，建議多聽取各方意見。至少可以參考一些經濟學的基本知識。如果沒有充分考慮，可能會帶來一些意想不到的後果。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 23 小時前