MGB海麗水源美肌「皇牌薰蒸療程」：由古法藏藥薰蒸療法到現代養生新寵 祛濕・ 美顏・養生三重奏，重塑健康能量，30分鐘蒸出好氣色！
在香港這個節奏急促、壓力爆棚的城市，身心疲憊早已成為現代人的日常。你是否也曾感到渾身沉重、睡眠質素下降、肌膚暗啞無光？MGB海麗水源美肌 MGB Beauty & Spa，以超過30年美容療癒經驗，推出皇牌草本薰蒸療程，結合藏醫智慧與現代養生理念，為都市人打造「由肌入心」的深層修復體驗。
草本薰蒸：源遠流長的古老自然療法
薰蒸療法作為一種歷史悠久的自然療法，發源可追溯至3000多年前的殷商時期，被《黃帝內經》視為重要外治手段。這種療法通過加熱中藥使其揮發成蒸氣，利用人體皮膚以及經絡穴位的吸收作用，達致祛風散寒、通絡活血、排毒養生的功效。草本薰蒸不僅是身體調理，更強調從內至外的整體調和。
經過歲月演進，如今的薰蒸療法內容更加豐富且科學化，從風寒濕邪的驅除到促進細胞代謝、提升免疫力，早已成為調理亞健康的有效手段，深受現代都市人的追捧。
MGB海麗：結合美容、養生與科技的療癒型美容空間
MGB海麗水源美肌 MGB Beauty & Spa不僅是一家美容中心，更是一個融合藏醫智慧與現代科技的「療癒型美容空間」。自1989年由胡芬妮校長創立以來，MGB深耕香港市場，致力為每一個踏入店內的顧客提供身心平衡的體驗。
位於旺角、荃灣及觀塘的分店均經過升級擴充，配備頂級智能儀器及私密舒適的療程房間，以專業團隊細心呵護客人。MGB強調「由肌入心」的理念，通過薰蒸療程結合人手淋巴按摩、減脂機等科技手段，達致從內而外的美容與養生。
更重要的是，MGB海麗把養生館的概念深化，加入16款獨家養生包，讓顧客在美容養護同時，也能滋補身體，打造多層次的健康體驗。
30分鐘薰蒸：睡眠質素大改善，肌膚焕然一新
草本薰蒸療程的魅力在於時間短、效果快。30分鐘的薰蒸可使全身毛孔打開，功能性經由熱蒸汽深入滲透，迅速排除體內濕氣與毒素，改善血液循環，促進細胞新陳代謝。這不僅令肌膚表面更加透亮細膩，還有助放鬆肌肉，減輕肩頸僵硬。
多位顧客反映，經過薰蒸後當晚入睡更容易且深度提升，隔日精神狀態明顯提升。這種由內而外的舒暢感，正是現代人急需的身心解壓良方。
此外，療程亦有「塑身修體」的獨特效果：透過經絡穴位的刺激，調整臟腑功能，加快脂肪分解，比起市面上的單純減肥法更安全健康，特別適合瘦身困難人士。
1「祛濕孖寶」體驗價$198
● 30分鐘全身薰蒸：透過蒸汽打開毛孔，深層排毒祛濕，改善水腫與循環。
● 搭配30分鐘肩頸按摩 或20分鐘抽濕機療程，針對性緩解肩頸緊繃或局部濕氣問題。
● 適合人群：長期久坐、易水腫、濕氣重的上班族。
2「瘦身三寶」進階療程$398
● 30分鐘薰蒸（全身或腳部）：預熱身體，提升代謝。
● 45分鐘人手淋巴按摩：疏通淋巴，減少浮腫與毒素積聚。
● 20分鐘減脂機：針對腰腹、大腿等易積脂肪部位，加速燃脂。
● 適合人群：代謝緩慢、局部肥胖、產後修身者。
限時優惠進行中！立即體驗「皇牌薰蒸療程」，開啟你的祛濕美顏之旅！
預約連結：https://wa.me/85269995268?text=hello我想預約皇牌薰蒸療程Yahoo
查詢熱線 / Whatsapp：6999 5268
限時好禮加碼！ 即日起，凡透過 Yahoo! 專題預約，即可獲得 額外禮品一份 。名額有限，送完即止！
MGB 海麗水源美肌 :https://www.facebook.com/mgbbeauty
藏紅天·來自海麗養生館 : https://www.facebook.com/mgbspa.com.hk
Website : https://www.mgbspa.com.hk/
MGB海麗 · 養生館 YouTube :https://www.youtube.com/@mgbspa
(資料由客戶提供）
